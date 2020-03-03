День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.03.20 19:30
Юная северянка сломала ногу в новом батутном парке
Происшествие случилось в Ковдоре в день открытия развлекательного центра.
Школьница прыгнула в яму с мягкими кубиками, но так получилось, что она сломала ногу. В приёмном покое местной больнице пострадавшей уже наложили гипс.
О происшествии в социальных сетях сообщила мама девочки, при этом уточнила, что претензий к заведению не имеет и такое ЧП может по неосторожности случится с любым ребёнком. Женщина так же отметила, что руководство парка восприняло опубликованную информацию как антирекламу их развлекательного центра.
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Vjhtvfy
03.03.20 11:57
Не люблю слово "наша"! Это уже было в моей жизни, когда всё наше предали те, кто его больше всего говорил.
Педро
29.02.20 11:42
Руки оторвать, кто рисовал тропу здоровья из деревяшек. Там наверное тоже скамейки по 700 косарей будут!
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