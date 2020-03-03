Юная северянка сломала ногу в новом батутном парке

Происшествие случилось в Ковдоре в день открытия развлекательного центра.

Школьница прыгнула в яму с мягкими кубиками, но так получилось, что она сломала ногу. В приёмном покое местной больнице пострадавшей уже наложили гипс.

О происшествии в социальных сетях сообщила мама девочки, при этом уточнила, что претензий к заведению не имеет и такое ЧП может по неосторожности случится с любым ребёнком. Женщина так же отметила, что руководство парка восприняло опубликованную информацию как антирекламу их развлекательного центра.