Юные акулы пера и телекамеры пошли в «Академию журналистики»

Наши юные коллеги из большого ЗАТО присоединились к проекту «Арктик-ТВ». Предлагаем и вам познакомится с будущими акулами пера, которые стали участниками «Академии телевидения».

Старшеклассница Алина Смородова в журналистике не новичок, за четыре года своего информационно-литературного увлечения девушка написала десятки материалов в газете и на интернет-площадке, поучаствовала в профильных конкурсах и точно определилась - будет поступать на факультет журналистики.

Алина Смородова, юный журналист «Медиацентра», ДДТ «Дриада», г. Снежногорск: «Работая журналистом, ты не сидишь на месте, узнаёшь много нового, ищешь инфоповоды, пишешь. Очень много жанров журналистики: ты можешь писать статьи и быть в кадре, и записывать что-то».

Десятиклассница Олеся, напротив, с профессией не определилась и журналистика – это для неё, скорее, хобби. Девушка любит писать событийные материалы, бывать в эпицентре интересных событий.

Олеся Глущенко, юный журналист «Медиацентра», ДДТ «Дриада», г. Снежногорск: «Больше всего мне нравится газетный жанр, потому что я пишу, для меня это легче, так я смогу выразить свою мысль».

Медиацентр, позволяющий школьникам постигать азы журналистики, работает в Доме детского творчества Снежногорска уже третий год. Здесь ребята могут примерить разные роли: не только писателя или корреспондента, но и оператора, и монтажёра.

Анастасия Фазельдинова, юный журналист «Медиацентра», ДДТ «Дриада», г. Снежногорск: «Люблю открывать новые границы, познавать свои качества, которые были где-то скрыты».

Группа с удовольствием присоединилась к проекту телеканала «Арктик ТВ» и Союза рыбопромышленников Севера - «Академия журналистики». Скоро участники проекта самостоятельно попробуют написать свои первые телесюжеты. А пока стараются своими силами создать студию, подготовить телеоборудование и разработать интересные темы для будущих материалов.

Ирина Телегина, директор Дома творчества «Дриада», г. Снежногорск: «Проблематика заключается в глобальном: в том, что любое оборудование требует закупки. Хотелось бы шире развивать это направление».

Для этого юные журналисты и планируют участвовать в грантовых конкурсах, а на выигранные средства можно будет расширить спектр своих возможностей и, к примеру, запустить собственные теле-, интернет проекты.