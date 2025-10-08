Юные александровцы изучают историю Снежногорска во время прогулок по городу
Несколько карточек с вопросами об истории Снежногорска – и вот уже обычная прогулка по городу превращается в квест.
Как раньше называлась улица Павла Стеблина?
Имя легендарного руководителя завода улица получила не сразу, сначала это была улица Мира, позже Советская. И только тогда, когда снежногорцы решили увековечить память директора «Нерпы», таблички на фасадах сменили, так она стала улицей Павла Стеблина.
Но откуда же начинается город? Какой памятник установлен при въезде в город?
Этот памятник в черте Снежногорска – единственный. От мемориала военным строителям берут начало городские улицы.
Ответы ребята не спешат подсматривать, сначала горячо обсуждают факты друг с другом, а потом ищут подсказки у взрослых и прохожих.
Ещё вопросы. И вновь о руководителе градообразующего предприятия.
В честь кого названа эта аллея? В честь директора Павла Стеблина.
- Я приехала в этот город, когда он строился, в далеком 1984 году. Поступила работать в детский сад №7. Все детские сады тогда принадлежали заводу.
Площадь? Мурко - первый директор завода.
Несколько километров пешком, но с пользой.
- Здравствуйте! Как называется этот арт-объект?
- Он называется «Нерпа».
Формат видеопрогулок позволяет ребятам не просто прикоснуться к истории, но и учит их коммуникации, развивает любознательность и хорошо влияет на здоровье, отметили педагоги.