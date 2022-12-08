Юные александровцы получили паспорта

Вручение документов в торжественной обстановке накануне Дня Конституции Российской Федерации стало для муниципалитета доброй традицией, а главное, элементом патриотического воспитания подростков.

В красивой красной обложке с двуглавым орлом и золотым тиснением - свой первый паспорт получает София. Подпись на странице – обязательно как в заявлении, аккуратная, словно отражающая характер человека, а главное, принадлежность к своей стране.

София Смолянинова, г. Снежногорск: «Я просто рада, что, наконец, получила паспорт и стала полноправной гражданской России».

Теперь паспорт будет всегда с Соней, а также с другими шестью юными гражданами Александровска, также получившими в торжественной обстановке свой первый важный документ: до 20 лет, либо до смены данных, например, фамилии.

Родители и специалисты по работе с молодёжью знают, насколько значимо такое событие в жизни ребёнка.

Надежда Невжинская, г. Снежногорск: «Я бы добавила толику патриотизма, чтобы подростки понимали, насколько важно, насколько нужно гордиться и любить свою страну. Подрастающее поколение должно ценить Родину и всё то, что делают для молодёжи».

Андрей Фунтов, директор Центра гражданского и патриотического воспитания молодёжи: «Это одно из ключевых событий в жизни – получение первого паспорта… Я сам получал где-то в коридоре, расписался, а тут в торжественной обстановке говорят слова важные, воспитывают гражданина».

Для Александровскка такие торжества стали традицией, паспорта вручают накануне особых для страны дат, например, грядущего Дня Конституции. Кстати, чтобы получить паспорт, придётся пожертвовать другим личным документом, который выдают при рождении сотрудники органов ЗАГС.

Дарья Решетникова, начальник миграционного пункта ОМВД России по ЗАТО Александровск: «Мы приходим в миграционный пункт, подаём заявление, прикладываем свидетельство о рождении и фотографии, через некоторое время приходим за готовым паспортом».

Как правило, по истечению 5-7 рабочих дней документ готов к выдаче. В ЗАТО Александровск работают три пункта миграционной службы – в Гаджиево, Полярном и Снежногорске, последний из них обслуживает и жителей посёлка Оленья Губа.