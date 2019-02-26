Юные александровцы «проникли» на секретный объект

Увидеть своими глазами скрытые от большинства северян стороны военной жизни смогли жители и гости Полярного. В День защитника Отечества взрослых и детей пригласили на День открытых дверей в штаб Кольской флотилии.

Защитникам Кольского Заполярья отдыхать некогда. Даже в самый мужской праздник военнослужащие Кольской флотилии разнородных сил Северного флота приготовили для александровцев особенный сюрприз – экскурсию по территории военной базы.

Попробовать кашу, приготовленную на полевой кухне, постоять на капитанском мостике корабля – предел мечтаний многих мальчишек и гражданских жителей большого ЗАТО.

Возможно, повзрослев, кто-то из этих ребят пойдёт по стопам своего отца – военнослужащего СФ, а пока можно подержать в руках оружие, полазать по военной технике и даже покататься на военных машинах. Сегодня это настоящее приключение, которое запомниться ребёнку надолго.

Но есть у таких мероприятий и другая сугубо практическая сторона. Например, в мобильном пункте приёма Северного флота можно записаться на службу по контракту. «В рамках празднования Дня защитника Отечества у нас развёрнут в Полярном, Североморске и Мурманске пункты приёма на контрактную службу», - уточнил Вадим Середа, начальник отделения комплектования Кольской флотилии разнородных сил Северного флота. Служба в армии способна обеспечить семью военнослужащего не только хорошим достатком и жильём, но и определённым статусом, отметил он.

Дмитрий Анушенко, начальник отделения комплектования гвардейской Печенгской бригады кораблей охраны водного района, отмечает: «Главный, на мой взгляд, плюс службы по контракту – это овладение настоящей, достойной мужской профессией. Появляется сопричастность к великому делу – защите Отечества».

Но помимо желания заступить на военную службу, есть и минимальные требования к кандидату. «Должно быть среднетехническое образование, - отмечает Евгений Лахин, начальник отделения кадров 536 береговой ракетно-артиллерийской бригады. - Сейчас появилась возможность проходить службу в месте службы по призыву – призываться на службу по контракту сроком на два года».

В заключительной части экскурсии гости посетили действующие подводные лодки «Санкт-Петербург» и «Липецк», а также катер «Валерий Федянин».