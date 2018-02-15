Юные авиамоделисты покоряют небо

Кусок пенопласта, дерево и пластиковая бутылка - всё это может привести вас на спортивный Олимп, если вы занимаетесь авиамоделированием. В городе Полярном при поддержке регионального отделения «Союз машиностроителей России» состоялись соревнования юных конструкторов, а по совместительству лётчиков-испытателей.

Техническое конструирование судов и авиамоделирование сравнительно молодое направление в обучении детей в Полярном. С появлением в городе энтузиаста этого дела Юрия Григорьевича Бутенко интерес у ребят появился и к такому роду технического творчества. За небольшой период времени, с начала учебного года, полярнинские мальчишки научились мастерить простые планеры и резиномоторные полукопии. Деревянная палочка с крыльями из пенополистеролла может улететь метров на 20, а если ей приделать винт из пластиковой бутылки, то траектория может напомнить и петлю Нестерова.

- Со времён братьев Райт человечество стало более уверенно смотреть в небо. Россия подарила миру не менее знаменитых конструкторов: Сикорский, Камов, Лавочкин, Туполев. Список можно продолжать долго. И все они начинали примерно так – с моделей из подручных средств, - рассказывает Кирилл Тремба, воспитанник секции технического авиамоделирования.

Наставник ребят Юрий Бутенко, руководитель секции технического моделирования ЦДОД г.Полярный, так же заболел небом в детстве.

Среди ребят были и те, кто конструирует самолёты всего пару месяцев и более опытные подростки. Соревнования прошли в различных классах. В качестве показательных выступлений воспитанники Юрия Бутенко продемонстрировали радиоуправляемые модели глиссеров на воздушной подушке. Пределов фантазии нет, если ты укрощаешь воздушную стихию.

Центр дополнительного образования детей вручил победителям и призёрам в пяти классах дипломы. Представители регионального отделения «Союз машиностроителей России» отметили ценным подарком участника Кирилла Трембу. Энциклопедия самых интересных и красивых самолётов мира украсит домашнюю библиотеку юного авиаконструктора.

В мае этого года более масштабные модели полярнинской секции конструирования взмоют в открытое небо над городом воинской славы, чтобы привлечь как можно больше ребят к такому интересному техническому творчеству. Пока готовы две модели.