Новые правила, новые заботыВ Мурманской области налог на имущество физлиц в 2018 году рассчитают по новым правилам
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»15.02.18 19:30

Юные авиамоделисты покоряют небо

Кусок пенопласта, дерево и пластиковая бутылка - всё это может привести вас на спортивный Олимп, если вы занимаетесь авиамоделированием. В городе Полярном при поддержке регионального отделения «Союз машиностроителей России» состоялись соревнования юных конструкторов, а по совместительству лётчиков-испытателей.

Техническое конструирование судов и авиамоделирование сравнительно молодое направление в обучении детей в Полярном. С появлением в городе энтузиаста этого дела Юрия Григорьевича Бутенко интерес у ребят появился и к такому роду технического творчества. За небольшой период времени, с начала учебного года, полярнинские  мальчишки научились мастерить простые планеры и резиномоторные полукопии. Деревянная палочка с крыльями из пенополистеролла может улететь метров на 20, а если ей приделать винт из пластиковой бутылки, то траектория может напомнить и петлю Нестерова.

- Со времён братьев Райт человечество стало более уверенно  смотреть в небо. Россия подарила миру не менее знаменитых конструкторов: Сикорский, Камов, Лавочкин, Туполев. Список можно продолжать долго. И все они начинали примерно так – с моделей из подручных средств, - рассказывает Кирилл Тремба, воспитанник секции технического авиамоделирования.

Наставник ребят Юрий Бутенко, руководитель секции технического моделирования ЦДОД г.Полярный, так же заболел небом в детстве.

Среди ребят были и те, кто конструирует самолёты всего пару месяцев и более опытные подростки. Соревнования прошли в различных классах. В качестве показательных выступлений воспитанники Юрия Бутенко продемонстрировали радиоуправляемые модели глиссеров на воздушной подушке. Пределов фантазии нет, если ты укрощаешь воздушную стихию.

Центр дополнительного образования детей вручил победителям и призёрам в пяти классах дипломы. Представители регионального отделения «Союз машиностроителей России» отметили ценным подарком участника Кирилла Трембу. Энциклопедия самых интересных и красивых самолётов мира украсит домашнюю библиотеку юного авиаконструктора.

В мае этого года более масштабные модели полярнинской секции конструирования взмоют в открытое небо над городом воинской славы, чтобы привлечь как можно больше ребят к такому интересному техническому творчеству. Пока готовы две модели. 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаКомитет ЗАТО в помощь
-ФоторепортажГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Закон может помочь выздоровлению пациента
-Нам интересно Ваше мнение
07.02.18: Министр труда и соцзащиты РФ озадачен сложившейся в стране ситуацией, когда зарплаты граждан растут, а реальные доходы при этом падают. А как считаете Вы, почему такое противоречие имеет место быть?Проголосовало: 304 человека
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Андрей Николаевич
15.02.18 11:01
Подобные предприятия надо закрывать и кто там работает тока мести улицу.
Комментарий к новости:Коммунальный абсурд
ROSS
10.02.18 11:00
народ ликует!
Комментарий к новости:8 кандидатов на одно место
Sergey Kysil
10.02.18 10:58
А вон уже в облдуме говорят, что осенью начнут менять форму управления в Александровске. Ильиных так и говорит, поэтому и страсти накаляются, никто не хочет терять доходные места во власти и при этом
Комментарий к новости:Перечень объектов по благоустройству территорий ЗАТО Александровск утверждён
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627281234
-Скоро в эфире06:30Новости. Информационная программа.07:00«Открытая студия». Тематическая программа (12+)07:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиВ 2017 году в Мурманской области вырос спрос на ипотеку-PRO ВалютуКурс доллара просел почти на 1 рубль, евро снизилось на 56 копеек-PRO ЭнергетикуВ Минэнерго России обсудили вопросы использования сжиженного природного газа на территории Арктической зоны РФ-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 16 февраля-PRO Нефть и газ«Роснефть» определила ещё две структуры для бурения в Арктике-PRO ЗаконыНовые правила, новые заботы
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика