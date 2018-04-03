Юные биатлонисты со всей страны съехались в Мурманск, чтобы побороться за звание чемпиона

Юные биатлонисты со всей страны съехались в Мурманск, чтобы принять участие в крупнейшем событии в мире детского биатлона. Со 2 по 8 апреля состоится финал Всероссийских соревнований среди юных биатлонистов «Кубок Анны Богалий - СкимИр».

Двукратная олимпийская чемпионка, автор и идейный вдохновитель проекта по развитию детского спорта Анна Богалий приехала в родной Мурманск, чтобы дать старт Всероссийским соревнованиям для детей по биатлону, в которых примут участие почти 500 участников из 28 регионов России, а также Беларуси.

- Второй год подряд мы проводим финал в Мурманске. И это понятно, так как в апреле очень сложно найти площадку с устойчивым снежным покровом и достаточно пригодную для того, чтобы ребята тренировались и соревновались, - отмечает Анна Богалий, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону.

«Кубок Анны Богалий» - уникальный спортивный проект, захватывающий, в том числе и самую младшую возрастную категорию ребят 10-11 лет. Это первые в России детские соревнования с взрослым подходом. Они смоделированы по принципу этапов Кубка мира и проводятся по таким же правилам.

- Если будут сильные дети, соответственно, будет у нас и сильная команда и сильные спортсмены, которые будут продолжать традиции наших великих биатлонистов, - отмечает Алексей Тюкавин, первый заместитель губернатора Мурманской области.

В этом сезоне сделан ещё один важный шаг в проведении соревнований - введена техническая видеофиксация всего, что происходит на огневом рубеже, штрафном круге, а также в стартовой и финишной зоне.

- Видеофиксация необходима для того, чтобы решить ряд спорных вопросов. Спортсмены маленькие, волнуются, кто-то неправильно сосчитал: открутил вместо двух кругов три круга, кто-то, наоборот, сделал один круг вместо двух, - поясняет Анна Богалий, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону. - Для того, чтобы прийти к правильному решению, и нужна эта фиксация.

До 8 апреля в спорткомплексе «Долина Уюта» юные спортсмены будут состязаться в нескольких дисциплинах: индивидуальная гонка, спринт, масс-старт, а также эстафета «Супер Микс». Хотя соревнования и подразумевают под собой победителей и проигравших, организаторы Кубка на протяжении многих лет остаются верны главному принципу - по итогам соревнований организаторы чествуют и награждают памятными подарками абсолютно всех спортсменов, вне зависимости от результатов.