Юные боксёры из Детско-юношеской спортивной школы №7 получили новый спорт зал для занятий

В Мурманской детской спортивной школе №7 уже не один десяток лет тренируют бойцов, среди которых есть и действующие чемпионы. Но практически с самого своего основания зал учебного заведения не ремонтировался, однако, теперь ситуация изменилась.

Обновлённый зал обустроен согласно всем требованиям. Здесь есть необходимые для эффективных тренировок спортивные снаряды и инвентарь, словом, всё для воспитания будущих победителей.

Василий Гаврилюк, директор Мурманской детско-юношеской спортивной школы №7 по боксу: «Такой зал! У нас очень серьёзные тренера, сейчас очень хороший зал. Очень хорошо, а не просто хорошо. Теперь практически мы можем всё. Если тренеру работать комфортно, то отсюда есть вывод – пойдут, будет всплеск спортивных успехов. Когда-то бывает спал, но сейчас стопроцентно будет всплеск».

Леонид Мостовой, депутат Совета депутатов г. Мурманска: «Обновился зал, который соответствует всем необходимым требованиям. Мы очень хотим верить, что ребятам во вновь отремонтированных помещениях будет заниматься легко, комфортно, удобно».

В школе также установлена новая система отопления, видеонаблюдение, металлодетектор и улучшено освещение.