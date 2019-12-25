Юные боксёры участвуют в турнире памяти тренера, мастера спорта России Алексея Чебыкина

В Мурманской детско-юношеской спортивной школе № 7 состоялся турнир по боксу. Он был посвящён памяти тренера, мастера спорта России Алексею Чебыкину, который вырастил немало успешных спортсменов. В соревнования приняли участие 36 юных воспитанников 2008-209 годов рождения. Это спортсмены не только из Мурманска, но и других городов области. Для многих из них, данный турнир стал первым профессиональным состязанием.

Виктор Овдейчук, директор ДЮСШ № 7: «Мы проводим соревнования только самых маленьких, начинающих спортсменов, чтобы посмотреть дальнейшую перспективу развития ребят».

Андрей Жирнов, вице-президент Федерации бокса города Мурманска: «Турнир Алексея Чебыкина приурочен к дате его годовщины. Здесь присутствуют его ученики. Был замечательный тренер-преподаватель, мастер спорта России, участник двух международных встреч и чемпионата России. Он вырастил плеяду известных спортсменов».

Стоит отметить, что ДЮСШ № 7 единственное в Мурманске учреждение, в котором преподают бокс и муай-тай. Всего здесь занимаются более 300 детей. В здании давно не проводился ремонт и, по словам депутата Совета депутатов города Мурманска Игоря Мораря, в следующем году он начнётся, а после его завершения юные северяне смогут заниматься спортом в комфортных условиях.

Игорь Морарь, заместитель председателя Совета депутатов Мурманска: «На сегодняшний день готовится проект ремонта данной школы. И кровли, и внутри помещения, и полы, потому что в малом зале у нас действительно. проблема с полами. Капитальный ремонт планируется начать уже в 2020 году. Надеюсь, что мы успеем всё сделать это за год. Планируем закупить дополнительный инвентарь».

Турнир памяти Алексея Чебыкина проводится в 7-й раз. Эти традиционные соревнования стали финальными для юных мурманских боксеров в 2019 году.