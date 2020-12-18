Юные бойцы из Мурманск стали призёрами ММА в Санкт-Петербурге

Юные спортсмены из Мурманска недавно вернулись с престижных соревнований по ММА, которые состоялись в Санкт-Петербурге.

Воспитанники тренера Алексея Покровского представили Заполярье на самом высоком уровне, показали мастерство и привезли домой с соревнований набор медалей. Подробности о впечатляющих результатах бойцов мы расскажем в ближайших выпусках новостей.

Алексей Покровский, президент Федерации Мурманской области по смешанным боевым единоборствам: «Наши ребята заняли первые места. … Соперников было более 84 команд, 1,5 тысячи участников».