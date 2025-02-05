Юные дарования выступили с оркестром русских народных инструментов «Полярис» на одной сцене

Ребят из музыкальных школ и колледжа искусств пригласили выступить в филармонии в рамках проекта «Маленькие солисты большого оркестра».

Кто из артистов в начале своего творческого пути не мечтает выступить с профессионалами своего дела? Вот и Иван Шульга из Североморской музыкальной школы давно хотел сыграть в составе оркестра.

Парень уже 5 лет осваивает ксилофон, пора показать свои навыки.

Иван Шульга, артист: «Этот как с моим оркестром, только более народный - с балалайками, со струнными. А там у меня духовые, но и ударные тоже присутствуют. Ощущения и там, и там одинаковые».

К большому оркестру народных инструментов «Полярис», состоящему из начинающих музыкантов и профессионалов, в том числе педагогов, с каждым годом присоединяются всё больше исполнителей. Шире становится и география проекта. В следующем году к выступлениям присоединятся ученики из музыкальных школ Кандалакши, Заполярного и других городов Мурманской области.

Елена Гусева, художественный руководитель оркестра русских народных инструментов «Полярис»: «Будет больше ребят привлечено из области и вторым отделением, я надуюсь, что это будет, небольшой секрет раскрою, это будут солисты из оркестра – уже мастера и ребята, которые закончили консерваторию, покажут тоже своё мастерство».

Раньше оркестр выступал без дирижёра, но недавно к ним присоединился Тимур Мадаминов, который взял эту роль на себя. С артистами «Поляриса» он сотрудничает не первый раз.

Тимур Мадаминов, дирижёр оркестра «Полярис»: «В этот раз оркестр уже собрался большой, вместе с дирижёром. Дети себя ведут отлично, профессионально, они молодцы, это лучшие дети города и лучшие дети области. Были некоторые произведения, в которых даже оркестр не поспевал за детьми, дети очень классные».