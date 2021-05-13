Юные «доброделы» - в ЗАТО Александровск продолжается сбор гигиенических средств для деток из Дома малютки

К традиционной акции «Счастливый малыш» присоединились ребята из детских садов муниципалитета. Коробки с памперсами, кремами и салфетками отправляют для передачи нуждающимся малышам от ребят детского сада №9 города Снежногорска.

Воспитанники учреждения уже понимают, что они, прося родителей вместо игрушек и сластей, приобрести средства гигиены для младенцев, оставшихся без мам и пап, взялись за очень хорошее дело.

«Доброделы» – именно так называют себя юные волонтёры девятого детского сада уже не первый раз участвуют в благотворительных акциях, собирая пожертвования для ребят, больше нуждающихся в защите и помощи.

Средства гигиены для передачи в Дом малютки города Мурманска принимают в пунктах сбора всех филиалов Центра гражданского и патриотического воспитания молодёжи большого ЗАТО: в Снежногорске, Полярном и Гаджиево. Помочь деткам, оставшимся без мам и пап можно до 30 мая включительно.