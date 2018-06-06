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День за днём с «Арктик-ТВ»06.06.18 19:30

Юные эколята создали «Островок памяти, мужества и славы» на берегу Семёновского озера

«Островок памяти, мужества и славы» на берегу Семёновского озера  создали юные мурманчане, в память о воинах, погибших в годы Великой Отечественной войны. Подобные мероприятия уже прошли в городах-героях Смоленске и Волгограде, теперь добрую эстафету принял город-герой Мурманск.

Двадцать пять молодых саженцев черемухи и сирени  стали живым символом памяти и почестей героям, павшим в борьбе с фашизмом. Так Мурманск присоединился к всероссийской акции, которая проходит по всем городам-героям страны. Деревья и кустарники высадили эколята - молодые защитники природы.

- С прошлого года Мурманская область является территорией эколят - юных защитников природы, - говорит Сергей Кулаков, директор ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия». - В прошлом году в Совете Федерации было принято решение по созданию в городах-героях «Островков памяти, мужества и славы». В рамках этой акции ещё 45 ребят станут эколятами.

Поддержал добрую инициативу коллектив  Мурманского морского торгового порта. Организация не только закупила саженцы, но портовики решили  помочь ребятам в работах по озеленению. К подбору сортов растений подошли рационально,  выбрали черемуху и сирень, которые лучше всего подходят для сурового климата севера.

- Мы провели работу со специалистами  Полярно-альпийского института на предмет подбора растений, которые быстро приживаются в условиях Кольского Заполярья, - рассказал Алексей Рыкованов, и.о. генерального директора ПАО « Мурманский морской торговый порт». - По этой причине эти саженцы и представлены здесь.

Юные защитники природы подошли к делу ответственно. Деревья высаживали с особым трепетом. Многие саженцы даже получили имена. Ребята пообещали приезжать сюда в выходные, ухаживать за своими новыми зелёными подопечными.

К детско-юношескому экологическому движению «Эколята - молодые защитники природы»  ежегодно присоединяются тысячи новых участников по всей стране.

 

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