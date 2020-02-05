Юные гении представили научные проекты в Мурманске

В Мурманском политехническом лицее открылась Российская научная конференция учащихся «Юность. Наука. Культура - Арктика - 2020». Более 200 школьников из разных регионов страны представили свои научные проекты. Экология, IT-технология, инженерия и экономика… Что ещё интересует юных северян, узнавали журналисты «Арктик-ТВ».

Земной шар и вечная борьба добра и зла - с такой философской и яркой постановки открывается научная конференция учащихся «Юность. Наука. Культура - Арктика - 2020». Школьники за то, чтобы направить силы на добро и созидание. Пытливые умы провели исследования и представили свои проекты. Шестиклассник Илья Васильев, например, увлечён экономикой и развитием туризма в области.

Илья Васильев, участник конференции, ученик 6-го класса Мурманского академического лицея: «С большим потоком туристов в наш регион поступают деньги в экономику, в бюджет. На эти деньги реконструируются и поддерживаются разные достопримечательности, которые привлекают к нам ещё больше людей. Чем больше туристов, тем лучше развивается наша инфраструктура».

Во время работы над проектом, школьник опросил туристов, проанализировал, чего им не хватает. Илья уверен, чтобы привлекать гостей, нужно устраивать больше ярких международных фестивалей. Илья осведомлён и в ситуации, которая сейчас беспокоит весь мир и тормозит турпоток.

Илья Васильев, участник конференции, ученик 6 класса Мурманского академического лицея: «Сейчас из-за коронавируса закрыты границы. На территории Мурманска сейчас зафиксированы три сотни туристов, но, конечно, будут небольшие убытки. На следующий год, мы планируем, границы уже откроют, найдётся антивирус против болезни. Но экономика немного пострадает».

Научная конференция собрала участников со всей Мурманской области - 144 ребёнка. Юные пытливые умы подготовили проекты по 18 различным направлениям. Так, пятиклассница Мария Бондаренко заинтересовалась маяками.

Мария Бондаренко, участница конференции, ученица 5-го класса Мурманского международного лицея: «Суть этого проекта, объяснить жителям XXI века, как важны маяки. Большая часть судов оснащены разным современным оборудованием, но маяки до сих пор важны».

Девочка учится в международном лицее и углубленно изучает иностранный язык. Школьница заинтересовалась маяками после рассказов папы.

Мария Бондаренко, участница конференции, ученица 5-го класса Мурманского международного лицея: «Мне это стало интересно, потому что мой папа -капитан первого ранга, у него было много дальних военных походов, он много рассказывал про них».

На эту конференцию проекты представили более 200 школьников из четырёх регионов России: Мурманской, Белгородской, Саратовской областей и Республики Крым. Благодаря современным технологиям это можно сделать дистанционно.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Мы видим эти работы, я сам посмотрел их. Действительно диву даёшься, насколько ребята глубоко погружаются в предмет, очень много, кстати, затрагивают тематику экологии. Есть, что посмотреть, есть, чем гордится».

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Нашим детям с их высочайшим уровнем образования сегодня нужно просто понимать, где они географически находятся, на каком пике. А для этого важно участвовать в обмене мнениями, обмене работами, обмене знаниями».

Лучшие исследования будут отмечены дипломами и медалями «Интеллект будущего». По результатам работы будут присуждены гранты на дальнейшие перспективные научные исследования. А директора политехнического лицея наградили за успехи в популяризации науки среди школьников.