Юные герои из Мурманской области, удостоенные наград от Совета Федерации «За проявленное мужество», встретились с губернатором региона

Андрей Владимирович вручил девочкам и их родителям благодарности и выразил низкий поклон за проявленное мужество.

Александру Андрееву медалью Совета Федерации «За проявленное мужество» нагадали ещё в начале ноября во время большой церемонии в Москве, которая состоялась в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои».

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ: «В самой трудной ситуации вы не растерялись, вы не испугались, вы не струсили. Вы не сбежали, а пришли на помощь попавшим в беду людям - спасали из огня, воды. Спасали от опасных преступников и вообще - о каждом подвиге вашем можно написать отдельную книгу».

В Мурманской области геройские поступки совершили две девушки. Сегодня большую награду вручили и Яне Шапиевой.

С обоими девушками и их родителями встретился глава региона.

Восьмиклассницу из Полярных Зорь Яну Шапиеву удостоили медали за то, что в феврале она из пожара спасла своих братьев и сестёр. Этот день надолго останется в её памяти.

Яна Шапиева, награждённая медалью «За проявленное мужество»: «В ту ночь меня разбудили мои младший брат и сестра. Я решила посмотреть в окно, которое выходит на лестницу, а там увидела огонь. Я собиралась рассмотреть получше, что там происходит, открыла дверь, но второй этаж мгновенно заполонило дымом. На наше счастье, что внизу были большие глубокие сугробы. Первым делом, конечно, я помогла выбраться моим младшим брату и сестре. Потом прыгнула я и мой двоюродный брат».

Дмитрий Шапиев, отец Яны, гордится поступком своей дочери. У девочки множество разнообразных увлечений, но спасателем быть они никогда не планировала.

Дмитрий Шапиев, отец Яны: «Очень умная девочка, с первого класса учится только на пятерки, круглая отличница, старается. Занимается вышивкой, рисованием».

А история Александры Андреевой несколько иная: в конце лета на берегу Балтийского моря подросток услышала крики тонущего ребёнка. Саша, не раздумывая, бросилась в воду и вытащила утопающую на берег.

Александра Андреева, награждённая медалью «За проявленное мужество»: «Тонула девочка, течением, большими волнами её занесло к волнорезам, а так как волнорезы не давали ей выплыть ни в море, ни на пляж, то она начала тонуть. А я, услышав крики о помощи, просто поплыла в её сторону. И начала как-то вытаскивать её на волнорез, чтобы она зацепилась и поползла к берегу. К сожалению, с первого раза не получилось это сделать. Только со второго раза. После того как паника чуть-чуть спала она сумела схватиться и поползти в сторону берега».

На встрече был и отец Саши, который говорит, что Александра всегда рвалась всем помогать, а о случившемся он узнал, когда семью пригласили в Совет Федерации.

Сергей Андреев, отец Александры: «Храбрость у неё сама по себе, мы даже не обращали внимания, она сама рвалась на помощь ко всем. Она молодец, я горжусь ею. Просто это всё неожиданно, я узнал об этом по прошествии времени, потому что она не говорила, даже не хвасталась».

В конце встречи глава региона в неформальной обстановке пообщался с девочками и их родителями об учебе и о их жизни.