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День за днём с «Арктик-ТВ»30.11.17 19:30

Юные хоккеисты начинают создавать свою историю в борьбе за кубок Ледового дворца

Пришла зима – время зимних видов спорта. Первый детский хоккейный турнир за приз Ледового дворца спорта Мурманска собрал 16 лучших команд со всего региона.

Подобные состязания для многих ребят оказались первыми в их короткой спортивной карьере, но есть среди них и профессионалы. На турнир пригласили детей 7-10 лет. Для маленьких спортсменов и маленькая хоккейная площадка. Ледовое покрытие Дворца спорта разделили так, чтобы играть моги сразу 4 команды. Несмотря на юный возраст, дети чувствуют себя уверенно и максимально прилагают усилий, чтобы забить шайбу в ворта противника, однако выходит это у многих далеко не с первой попытки.

- Самому юному участнику сегодня 7 лет. Это конечно первый путь к большому спорту, первая ступенька, которую, я уверена, большинство детей, сегодня участвующих в этом турнире, пройдут, - говорит Светлана Наумова, председатель комитета по физической культуре и спорту Мурманской области. - Орбита хоккея вовлекает в себя и не отпускает юных северян долгие годы. Я уверена, что многие из них и не станут великими спортсменами, но хоккей навсегда войдёт в их жизнь.

Организаторы турнира планируют, что это состязание в скором времени станет доброй традицией. А для ребят – это отличная возможность проверить свои навыки, глядя на соперников, подготовиться к более серьёзным соревнованиям.

Как считают мурманские профессионалы, у нас в области есть на кого посмотреть. Сильные команды есть и в Мурманске и в области. «Явных фаворитов я пока не вижу, чтобы можно было отдать кому-то предпочтение, - говорит Андрей Нифантьев, руководитель Федерации хоккея Мурманской области. - В этом возрасте они почти все одного уровня, так как они только начинают свою хоккейную историю.

Детский хоккейный турнир за кубок Ледового дворца спорта будет проходить на протяжении двух дней. За это время на льду встретятся 16 команд Мурманска и области. Победители заберут с собой главный приз соревнований - кубок, но и остальные участники не останутся без подарков.

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