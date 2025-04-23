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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.04.25 19:30

«Юные инженеры Арктики»: в Мурманске завершается научно-технический фестиваль, который длится с осени прошлого года

За три дня интенсива ребята покажут мастерам, чему смогли научиться за это время.

Фестиваль «Юные инженеры Арктики» объединил более 150 молодых умов со всей России. Школьники показали свои навыки в биоинженерии, программировании и 3д-моделировании. Многому они научились со дня открытия события в ноябре.

Сергей Кулаков, директор Центра дополнительного образования «Лапландия»: «Мы актуализируем мероприятия по техническому творчеству. Мероприятия проходят у нас в «Кванториуме», в 10 квантолабах. Привлекаем предприятия для проведения мероприятий. Это такой праздник, который в течение всего учебного года проходит по мероприятиям научно-технического творчества».

На фестиваль приехал и Михаил Хныкин из Ревды. Он с детства интересуется компьютерными играми, причём не только как развлечением, но и процессом их создания, поэтому и занялся программированием.

Михаил Хныкин, участник фестиваля научно-технического творчества «Юные инженеры Арктики. Закрытие сезона 2024-2025 учебного года»: «Это игра не только про ситилинк, но и включает в себя элементы информационной безопасности. Мы сделали внимание на этом. Героя уменьшат и запихают в сам компьютер, а чтобы он сам разобрался с этими вирусами, ему должны будут дать оружие, чтобы он с ними разобрался. Но что-то пошло не так. Пиксель потерял контроль и теперь персонажу придётся самому как-то пытаться выбраться оттуда».

С другими вирусами борется Мехди Нурулу. Он планирует стать врачом, поэтому и задание у него соответствующее – биологическое. По легенде, биоинженеры секретной лаборатории узнали о применении бактериологического оружия, следы которого ищут юные учёные.

Мехди Нурулу, участник фестиваля научно-технического творчества «Юные инженеры Арктики. Закрытие сезона 2024-2025 учебного года»: «Мы берём пробирки, ёмкости. В них есть бактерии, мы их берём, наносим на стекляшку и смотрим».

На фестивале не только ищут и уничтожают различные вирусы, но и создают произведения искусства. На мейкертоне ребята проектируют макеты будущих арт-объектов, которые могут появиться в регионе.

Фестиваль «Юные инженеры Арктики» в Мурманске проходит уже 10 лет подряд. В этом году событие посетили ребята из Миасса, Челябинска, Екатеринбурга, Омска, Кургана, Ярославля, Омутнинска и Пскова и городов нашей области. 

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