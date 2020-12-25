Машины Голдберга, умные технологии и прочие интересные проекты. В детском технопарке «Кванториум-51» состоялся традиционный конкурс научно-инженерных проектов «КвантоАрктика». И юные инженеры нашли чем удивить строгую комиссию.

«КвантоАрктика» – событие для ребят, обучающихся в Центре дополнительного образования «Лапландия», важное. Это конкурс, в котором молодые инженеры могут продемонстрировать все полученные за время учёбы знания. Они конструируют уникальные приборы и находят оригинальные решения, чтобы осуществить задачи, которые перед ними ставят партнёры «КвантоАрктики». А их в этом году много и все - серьёзные. Это и «Атомфлот», и «Ростелеком», и многие другие.