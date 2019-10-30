Юные инженеры приступили к работе

В Мурманской области стартовал новый сезон фестиваля научно-технического творчества «Юные инженеры Арктики». Тема сезона – «Взгляд в будущее».

Научно-технический марафон на соревновательных площадках в центре «Лапландия» собрал более 200 школьников. На треках хакатона молодые пытливые умы решали задачи в области биологии, IT-технологий и 3D-моделирования. А ребята, увлекающиеся визуализацией, разрабатывали концептуальные проекты транспортного обеспечения города будущего.

Самые юные участники свои идеи воплощают с помощью конструктора «Лего» и 3D-ручки.

Для всех желающих работала интерактивная, познавательная площадка. Её изюминкой стал воркшоп от обучающихся детского технопарка «Кванториум-51». На дорогах «Умного города» кванторианцы провели мастер-классы по робототехнике, английскому языку, шахматам, разработке игрового приложения, бумажному моделированию. Кроме того, в профориентационной зоне специалисты предприятий-партнёров технопарка провели лекции и викторины. В числе участников – «Атомфлот», Мурманская областная клиническая больница и градообразующее предприятие Мурманский морской торговый порт.