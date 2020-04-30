«Юные инженеры Севера» ждут поддержки своих проектов

Команда «Юные инженеры Севера» из центра дополнительного образования «Лапландия» стали финалистами Всероссийского робототехнического Форума дошкольных образовательных организаций «ИКаРёнок».

На престижном конкурсе дети выступают с проектом Мурманска будущего «На Севере жить». Из конструктора Lego они создали наш город таким, каким хотели бы видеть его в ближайшие годы: с кампусом заполярных инноваций, международной медицинской академией и множеством других необходимых для жизни города-мечты объектов.

Проголосовать за проект юных гениев можно 30 апреля в группе Российской ассоциации образовательной робототехники в соцсети «ВКонтакте».