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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.10.24 19:30

Юные исследователи ЗАТО Александровск представили проекты, над которыми трудились несколько месяцев и даже лет

Научно-практическая конференция «Золотой росток» объединила 40 александровцев и их научных руководителей.

Инженерной разработкой – компактным ручным пылесосом – молодой инженер из Снежногорска, как минимум, покорила члена жюри, сотрудника градообразующего предприятия «Нерпа».

Завод давно стал наставником инженерных классов групп детских садов, особенно внимательны специалисты именно к таким нестандартным подходам в процессе работы над научными работами и проектами.

Элина Харитонова – юный изобретатель – своим проектом осталась довольна.

Элина Харитонова, участник конференции «Золотой росток», г. Снежногорск: «Папа помогал с паяльником и жгучими средствами. А так всё сама сделала».

Победителей муниципального этапа ждёт уровень выше – свои работы школьники представлять на региональной конференции «Шаг в будущее». А пока необходимо доказать актуальность и практическую значимость своих работ жюри «Золотого ростка».

Даша Задворьева, например, предлагает вторично использовать материалы, эксплуатируя при этом тему местного колорита.

Дарья Задворьева, участник конференции «Золотой росток», г. Снежногорск: «Арктический дизайн – это рисунки Севера».

Но даже при такой творческой работе важен исторический аспект.

Хадижа Калажокова, участник конференции «Золотой росток», г. Снежногорск: «Мне удалось выяснить некоторые моменты в истории рыболовства в нашем крае в годы Великой Отечественной войны. И то, как дети нашего города относятся к этому».

Интерес к исследованиям, по словам научных руководителей, закладывается словно кирпичики в доме - с раннего детства: сначала в обучении помогают родители, а уже в школьном возрасте важно найти тот предмет или тему, которые ребёнок с охотой начнёт изучать.

Например, физические опыты в научном пространстве легли в основу одной из работ «Золотого ростка».

Елена Калмыкова, научный руководитель участника конференции, г. Снежногорск: «Тогда мы учились работать с разными приборами, знакомились с оборудованием «Точки роста».

Особенно много исследователей в секции «Психология» и при этом выбранные темы удивляют своими направлениями. Например, Анна Бочарова выясняла взаимосвязь внеурочной деятельности школьника с влиянием на успехи в основной учебе.

Анна Бочарова, участник конференции «Золотой росток», г. Снежногорск: «Мне кажется, что это направление достаточно интересно, потому что ты изучаешь внутренний мир человека».

Боролись за звание победителя конференции и образовательные учреждения муниципалитета. Лучшим становится то, у кого больше участников станут призёрами и победителями.

По итогам научного состязания переходящий кубок «Золотого ростка» вновь остался в колыбели молодых исследователей ЗАТО Александровск – Дому детского творчества города Снежногорска.

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