Юные изобретатели представили свои инженерные достижения в технопарке «Кванториум»

В центре «Лапландия» состоялся заключительный день конкурса научных и инженерных проектов «КвантоАрктика». Состязания проходили с 5 мая, участникам необходимо было представить свои инженерные достижения.

Александр Харитончук, преподаватель хайтек цеха «Кванториума»: «У нас это используется как учебный кейс, чтобы дети своими руками собрали установку, попробовали что это, как это, для чего это нужно».

Вячеслав Николаев - один из юных дарований, парень только третий год учится в технопарке, но уже победитель конкурса начинающих изобретателей.

Вячеслав Николаев, участник конкурса «КвантоАрктика»: «Сначала услышал, что кто-то занимается, поинтересовался, потом сюда пришёл, записался. Далее началось интересное обучение».

Не без труда, но с поддержкой опытного наставника, у Славы получилось представить электростатический генератор Ван де Графа.

Александр Харитончук, преподаватель хайтек цеха «Кванториума»: «Я подвиг его на построение данной машины, заготовку сделал, а дальше уже целиком его заслуга».

Вячеслав Николаев, участник конкурса «КвантоАрктика»: «Трудностей было много, потому что что-то не найти просто. Например, с тем же шаром, шар сейчас делается новый, чтобы лучше накапливался заряд. Было с электронной начинкой тоже тяжко, потому что что-то может не работать, а что-то работает. Надо время, чтобы выяснить причину, почему не работает».

Для опытных кванторианцев партнёры проекта подготовили дополнительные кейсы - задания со звёздочкой. Над ними талантливые ребята трудились весь учебный год.

Ребятам из IT-квантума задачу поставил Мурманский морской торговый порт – необходимо было повысить эффективность работ с насыпными грузами. Егор Бойков и Ярослав Пономарев представили конвейерную установку, по которой уголь попадает на судопогрузочную машину, а затем в трюм. А автоматизированный кран разгружает марганцовую руду.

Мария Пономарева, начальник отдела по оценке и развитию персонала Мурманского морского торгового порта: «Мы ежегодно пишем кейсы для ребят, потому что важно проводить профориентационную работу. Ребята должны с этого возраста понимать, где они могут себя найти в будущем. Поэтому кейс мы писали в этом году новый для них, ребята работали над ним целый год. Очень интересный. Они ходили к нам на предприятия, много советовались, ребята много переделывали. Очень много вариантов у них было. В итоге пришли к итоговому варианту, который наши эксперты оценили».

С каждым годом кейсы становятся сложнее, но и уровень знаний у ребят растёт. Конкурс научных и инженерных проектов «КвантоАрктика» проходит уже в десятый раз с 2017 года. И оставляет только положительные эмоции у участников, организаторов и партнёров проекта.