Юные короли и королевы лёгкой атлетики боролись за победу

Спортсмены детско-юношеских школ, спортивных коллективов и школьники, которые увлекаются бегом, молодые легкоатлеты собрались в манеже в Долине Уюта для того, чтобы побороться за призы серебряного призёра 28-х летних Олимпийских игр Ларисы Кругловой.

Соревнования по лёгкой атлетике на призы Ларисы Кругловой в Мурманске проходят уже в 17-й раз. Ежегодно спортивное событие собирает огромное число бегунов - от мастеров спорта международного класса до участников с массовыми разрядами.

«Особенно приятно, что Лариса Николаевна каждый год продолжает традиции, которые 17 лет назад сама же и придумала, - отметила Светлана Наумова, председатель комитета по физической культуре и спорту Мурманской области. - Проводит мероприятия, на которых спортсмены уже именитые либо подтверждают свой спортивный разряд, либо его улучшают. А самые юные делают первые шаги в этом виде спорта, в королеве спорта - лёгкой атлетике».

В этом году мероприятие спонсирует Мурманский морской торговый порт. На предприятии работают активные и спортивные сотрудники. На первое в их жизни соревнование в манеже портовики привели самых маленьких членов семей.

«Несмотря на то, что город северный, лёгкую атлетику поддерживаем всегда. Конечно же, и хоккей, и хоккей с мячом и с шайбой, и парусный спорт - всё у нас есть, - рассказывает Владимир Хованский, директор по общим вопросам АО «Мурманский морской торговый порт». - Есть свой небольшой атлетический зал, где мы занимаемся спортом».

Дети сотрудников порта открывают забег. Разрядов у малышей ещё нет, но они изо всех сил стремятся к победе. Многие занимаются спортом уже по несколько лет вместе с папами и мамами.

Затем - ребята постарше. Анастасия Приходченко, например, дистанцию прошла отлично, она в своей группе первая. Впереди эстафета, но девушка не переживает - в победе и своих силах она уверена.

Путь в лёгкую атлетику у каждого свой. Но все спортсмены одинаково нацелены на победу. Каждый в будущем видит себя как минимум участником Олимпийских игр, как максимум - чемпионом. Юные мальчишки и девчонки уже сегодня стремятся бить свои собственные рекорды, соревнуются с друзьями и подругами и ревностно следят за успехами соперников и коллег по команде.

Всего в соревнованиях в этом году приняли участие 196 спортсменов. Это ребята со всей Мурманской области и не только. Например, приехала команда из Петрозаводска. Это лучшие представители из спортивных кружков и школ, прошедшие серьёзный предварительный отбор. Ребята, которые в будущем имеют все возможности стать именитыми спортсменами.