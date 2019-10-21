Юные КВНщики сыграли в финале

В Мурманске состоялся финал сезона Молодёжной лиги КВН. На сцене творческого центра «Лапландия» шесть команд сразились в нешуточной борьбе.

До финала молодёжки «дошутились» шесть команд: «Бабслей» , «Кадетская школа», «Полярные нахимовцы» , «Полярный флекс», «Гараж 55» и «Овсянка».

«Перед выступлением чувствую себя достаточно волнительно, - признаётся Александра Васильева, участница команды КВН «Кадетская школа». - Готовились очень долго, репетировали, но всё равно волнительно».

Павел Данилов, участник команды КВН «Бабслей», делится впечатлениями от игр: «Она даёт возможность познакомиться со многими людьми. За год познакомились со столькими людьми, со сколькими я не познакомился за всю свою жизнь! Это возможность проявить себя, как-то пообщаться с другими коллективами, узнать себя с другой стороны, со стороны актерского мастерства, потому что редко предоставляется такая возможность в текучке будничных дел».

«Эти игры, прежде всего, это опыт для молодых команд, - говорит Леонид Мостовой, директор Дома молодёжи. - Во-вторых, мы подготовили замечательный, на мой взгляд, приз. Команда, которая победит, будет освобождена от взносов, то есть, она приглашается в Мурманскую официальную лигу КВН и освобождается от взносов на весь сезон».