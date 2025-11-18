Юные мурманчане и сотрудники ГАИ провели акцию «Письма водителю»

Юные инспекторы дорожного движения рассказали мурманским водителям, насколько важно соблюдать правила безопасности как в пути, так и в салоне автомобиля.

Дети написали письма и раздали их автолюбителям во время акции с представителями Государственной автомобильной инспекции.

Акция «Письма водителю» - своеобразный мост между детьми и взрослыми. С помощью неё юные участники смогли обратиться к автомобилистам с призывом о соблюдении правил дорожной безопасности.

Елена Борисова, инспектор Госавтоинспекции по г. Мурманску: «Детский голос – это самый искренний голос. Эти письма – это не инструкция, это эмоциональное, личное обращение детей к водителям».

Чтобы водителям было проще увидеть пешехода, юные инспекторы подарили мурманчанам светоотражающие элементы. Благодаря им заметным на дороге можно стать даже во время полярной ночи.

Акция «Письма водителю» не только призывает автолюбителей соблюдать правила и замечать самых маленьких на дороге, но и позаботиться о своих родных и близких.