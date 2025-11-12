АВТОПРОЛОНГАЦИЯ ВКЛАДА: КОГДА ВЫГОДНО ОСТАВЛЯТЬ ДЕНЬГИ НА НОВЫЙ СРОК, А КОГДА ПЕРЕВОДИТЬ ПОД ПРОМОСТАВКУОтгрузки нефти по Севморпути в осенне-летнюю навигацию 2025 года снизились
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.11.25 19:30

Юные мурманчане начинают готовиться к исследованиям арктических просторов

В детском саду №93 в рамках проекта ранней профориентации «Юный полярник» состоялась торжественная церемония, во время которой юным мурманчанам были повязаны голубые галстуки.

Детский сад – это этап, когда ребята ещё не пошли в школу, но уже начинают увлекаться разными профессиями. Конечно, желания детей переменчивы, но привлекать внимание к наукам можно и нужно с ранних лет, уверены в Ассоциации полярников Мурманской области.

Андрей Чепой, заместитель исполнительного директора Ассоциации полярников Мурманской области: «Надо начинать даже не со студентов, нам сами студенты сказали в своё время, что «с нами поздно уже работать, идите к школьникам». Поэтому мы пошли сначала к школьникам - участникам движения «Юный полярник», а сейчас мы пришли в детский сад, потому что поняли, что здесь тоже можно работать».

Ребята детского сада №93 – первооткрыватели, именно они первые дошколята страны, которые присоединились к региональному движению «Юный полярник». На торжественной церемонии посвящения им на плечи повязали голубые галстуки, как символ вступления в ряды юных арктических инженеров.

К слову, движение «Юный полярник» развивается с 2017 года, и в нём уже состоят около 500 ребят со всей Мурманской области. Это совместный проект Ассоциации полярников и центра образования «Лапландия» по привлечению молодёжи к изучению Арктики.

Сергей Кулаков, директор Центра образования «Лапландия»: «Ребята изучают разное: историю Арктики, геологию, информатику, геоинформационные системы, различные направления, которые используются в Арктике и те профессии, которые востребованы».

После церемонии посвящения для детей провели занятия «Хочу стать робототехником» и «Хочу стать геологом». Звучит несколько сложно, особенно для маленьких детей, но тут главное вовремя заинтересовать малышей профессией.

Сергей Шкарубо, главный геолог МАГЭ, заслуженный геолог РФ, член ассоциации полярников: «Геология – это очень важная для общества профессия, а в Арктике у нас сосредоточены основные запасы, ресурсы полезных ископаемых, так что будем ориентировать детей».

Особую роль в развитии способностей подрастающего поколения играют специальные пространства для занятий, например, «Уникум. Малыш». Они созданы в рамках реализации проекта «Арктическая школа» и направлены на формирование у детей исследовательских и инженерных навыков. Там есть все необходимое для теоретических занятий, а также проектирования и научных опытов.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Российскому бизнесу потребовалось более 259 тысячи рекламщиков, в некоторых вакансиях зарплата доходит до 1 млн рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенники
-

Последние комментарии

FynDbrnjh
09.11.25 08:58
С таким словарным изобилием, например, как воркшопы, сторителлинг, движ, менеджмент и местом проведения фестиваля, культура наша далеко шагнёт. Поздравляю!
Комментарий к новости:В Мурманске на морском вокзале начал работу первый Северный фестиваль современной культуры «Смены»
Александр
08.11.25 11:27
Льдин побольше, чтобы и лето не пришло. И последние мурманчане убежали.
Комментарий к новости:В Мурманске на площади Пять Углов приступили к заливке архитектурного бетона
Ольга
05.11.25 15:52
С 17 сентября отправлено 2 посылки Почтой России мобилизованному сыну на сво. Не получил до сих пор. Обидно , парни ждут теплые носки и другие вещи из дома , а тут Почта отвечает что передали вам по
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
-Правовая консультация (18+)Законы, вступающие в силу в ноябре
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00Городские хроники (6+)01:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)АВТОПРОЛОНГАЦИЯ ВКЛАДА: КОГДА ВЫГОДНО ОСТАВЛЯТЬ ДЕНЬГИ НА НОВЫЙ СРОК, А КОГДА ПЕРЕВОДИТЬ ПОД ПРОМОСТАВКУ-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 7 копеек, евро теряет почти копейку-PRO Энергетику (18+)На Нива ГЭС-3 реализован проект по импортозамещению системы управления-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 12 ноября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в ноябре
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»