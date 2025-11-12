Юные мурманчане начинают готовиться к исследованиям арктических просторов

В детском саду №93 в рамках проекта ранней профориентации «Юный полярник» состоялась торжественная церемония, во время которой юным мурманчанам были повязаны голубые галстуки.

Детский сад – это этап, когда ребята ещё не пошли в школу, но уже начинают увлекаться разными профессиями. Конечно, желания детей переменчивы, но привлекать внимание к наукам можно и нужно с ранних лет, уверены в Ассоциации полярников Мурманской области.

Андрей Чепой, заместитель исполнительного директора Ассоциации полярников Мурманской области: «Надо начинать даже не со студентов, нам сами студенты сказали в своё время, что «с нами поздно уже работать, идите к школьникам». Поэтому мы пошли сначала к школьникам - участникам движения «Юный полярник», а сейчас мы пришли в детский сад, потому что поняли, что здесь тоже можно работать».

Ребята детского сада №93 – первооткрыватели, именно они первые дошколята страны, которые присоединились к региональному движению «Юный полярник». На торжественной церемонии посвящения им на плечи повязали голубые галстуки, как символ вступления в ряды юных арктических инженеров.

К слову, движение «Юный полярник» развивается с 2017 года, и в нём уже состоят около 500 ребят со всей Мурманской области. Это совместный проект Ассоциации полярников и центра образования «Лапландия» по привлечению молодёжи к изучению Арктики.

Сергей Кулаков, директор Центра образования «Лапландия»: «Ребята изучают разное: историю Арктики, геологию, информатику, геоинформационные системы, различные направления, которые используются в Арктике и те профессии, которые востребованы».

После церемонии посвящения для детей провели занятия «Хочу стать робототехником» и «Хочу стать геологом». Звучит несколько сложно, особенно для маленьких детей, но тут главное вовремя заинтересовать малышей профессией.

Сергей Шкарубо, главный геолог МАГЭ, заслуженный геолог РФ, член ассоциации полярников: «Геология – это очень важная для общества профессия, а в Арктике у нас сосредоточены основные запасы, ресурсы полезных ископаемых, так что будем ориентировать детей».

Особую роль в развитии способностей подрастающего поколения играют специальные пространства для занятий, например, «Уникум. Малыш». Они созданы в рамках реализации проекта «Арктическая школа» и направлены на формирование у детей исследовательских и инженерных навыков. Там есть все необходимое для теоретических занятий, а также проектирования и научных опытов.