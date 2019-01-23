Юные мурманчане планируют осваивать Луну и Марс

Инновационные космические разработки, умные роботы и приближенная к реальности модель жизни человека на Луне – свои проекты представили юные заполярные инженеры, учащиеся школ Мурманской области на региональном этапе соревнований по робототехнике, который проходит в Мурманском центре дополнительного образования «Лапландия».

Путешествие на Луну и возможность жить на других планетах – мечты, которые много лет назад побудили человека к освоению космоса. Участникам регионального отбора программы «Робототехника» необходимо не только разработать собственный практически значимый проект пребывания человека на других планетах Вселенной, но и доказать его уникальность, необходимость и техническую обоснованность. А команды, которые сумеют сделать это лучше остальных, станут победителями и примут участие в следующем Всероссийском туре фестиваля.

- Мы начинаем традиционный календарь соревнований по образовательной робототехнике. Центр «Лапландия» – опорный региональный центр по проведению всех региональных мероприятий по образовательной робототехнике, - сообщает Сергей Кулаков, директор центра дополнительного образования «Лапландия». - У нас стартует фестиваль «Робофест-Мурманск – 2019» Этот фестиваль отборочный, по его итогам ребята, представившие лучшие проекты, поедут в Пермь на открытый фестиваль «Профест 2019».

Пять конкурсных номинаций, 32 команды, 132 участника из 13 муниципалитетов Мурманской области. И у каждого свои, не похожие на других, идеи, воплощенные в проект. Команд-победителей регионального этапа будет пять - по одной в каждой номинации.

Фестиваль робототехники проводится в Заполярье не первый год, он на практике показал свою значимость в научно-познавательной работе с детьми.

- Здесь они должны представить командное решение о том, как лучше, проще и эффективнее человеку находиться в космосе, - поясняет Николай Павлов, судья соревнований. - Какие условия нужно создать для того, чтобы там было комфортно. Пребывание на Земле ограничено, ресурсы исчерпаемы. Куда нам дальше двигаться? Идеи, которые ребята подготовят, могут в будущем воплотиться.

Программа соревнований по робототехнике с каждый годом совершенствуется и становится всё более насыщенной. Интересные нововведения есть и в этом году. «Ноу-хау этого года – олимпиада по физике для учащихся 7 классов, - сообщил Сергей Кулаков, директор центра дополнительного образования «Лапландия». - Фестиваль способствует развитию детей. Они у нас яркие и нарядные, они учатся презентовать свой проект. Хочу отметить, что в этом году мы ввели номинацию «First FLL». В этом году, который объявлен Годом космоса, они будут презентовать свои проекты, а потом у них будет игровая защита».

Команды формируются из ребят разных возрастов, самым маленьким космическим конструкторам 6 лет. К выполнению заданий они подходят со всей серьёзностью. А рядом с ними находятся опытные наставники, которые и с проектом помогут и командный дух создадут.

«Мы с ребятами собрали проект лунной базы, которую мы обосновали на спутнике Земли, - рассказывает Екатерина Рыжкова, руководитель кружка робототехники СОШ № 1 пгт.Мурмаши. - Мы выдвинули гипотезу о том, что на Луне можно жить».

У ребят постарше задачи сложнее, испытаний больше. Нужно хорошо знать физику, математику и при этом обладать артистическими навыками. Креативность презентации – один из важнейших критериев оценки работы всей команды.

- Здесь представлены несколько направлений, - отмечает Людмила Федосова, главный судья. - Направление 6-9 лет – «Джуниор ФЛЛ», направление 9-14 лет – «Фёст лего-лик». Ребята младшего возраста, 6-9 лет, должны подготовить проект по заданной теме, в этом году – это космос. Сезон называется «Стартуем с Луны». Ребята 9-14 лет кроме проекта, который они должны сделать тоже на тему космоса, создают робота, который должен выполнять задания на игровом поле».

Ребята готовятся со всей серьёзностью не только к презентации проекта, но и к вопросам компетентного жюри, которые могут быть сложными. Наставники в успех своих команд верят, ведь их ученики не только разбираются в робототехнике, но и пробуют силы в написании научных трудов.

- У нас потрясающая творческая команда. В команде шесть человек, заниматься начали в «Кванториуме» с сентября, - рассказывает Александра Черевач, наставник команды «Континуум». - До этого у них был опыт в робототехнике. Проекты начали готовить в октябре. Был создан тросовый доставщик. Мы подготовились к игре и написали инженерную книгу.

- Мы хотим представить наш проект «Тросовый доставщик, - дополняет Вега Темчура, капитан команды «Континуум». - Мы предлагаем его использовать на орбите Земли, чтобы он помогал доставлять грузы на МКС и на космические корабли. Также мы планируем его использовать, когда будут строить базы на новых планетах, например, на Марсе.

Участие в подобных фестивалях войдёт в школьное портфолио, а победители мурманских соревнований уже в феврале и марте текущего года на следующих этапах в Перми и Москве смогут побороться за право представлять Россию на международном уровне.