Юные мурманчане подарят медведей с триколором участникам СВО

«Молодёжка» Народного фронта Мурманской области поздравила гостей и жителей региона необычным мастер-классом.

В фойе железнодорожного вокзала ребята учили все желающих делать значки в виде флага России и раздавали их северянам.

Но это не единственная акция, подготовленная к празднику региональным штабом Народного фронта.

Роман Пономарев, член штаба ОНФ Мурманской области: «У нас состоится вторая акция. Дети будут шить медведей с триколором, и эти медведи поедут в зону специальной военной операции нашим бойцам. Они напомнят о том, что в тылу мы помним о них, знаем об их подвиге и всегда с ними».