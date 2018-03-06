Юные мурманчане поддерживают идею установки в Мурманске памятника оленно-транспортным отрядам

В рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды» во всех общеобразовательных учреждениях Мурманска продолжается гражданско-патриотическая акция «Мы выбираем семьёй, как будет выглядеть мой город». Например, в гимназии № 3 ребята провели открытый «Урок мужества», который посвятили героям, безусловно заслуживающим памятника.

С 1984 года в гимназии № 3 города Мурманска открыт музей славы 31-й олене-лыжной бригады. Он посвящён уникальному подразделению 14 армии, которое существовало только на Кольской земле. Оленьи упряжки вывозили раненых с поля боя, подвозили боеприпасы и даже служили в авиации.

Воспитанники гимназии с удовольствием слушали рассказ о подвигах бойцов и их рогатых помощников. Многие из ребят уже знают про идею Ассоциации Кольских саамов установить у здания администрации Первомайского округа памятника оленно-транспортным отрядам. Этот проект юные северяне активно поддерживают.

Этот памятник вошёл в число 19 общественных пространств, которые будут представлены для рейтингового голосования 18 марта. У этого проекта есть все шансы быть реализованным в этом году.

- Наши дети неравнодушны, наши дети любят Мурманск, они хотят жить в хорошем, комфортном городе, - говорит Людмила Ананьина, начальник отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав несовершеннолетних комитета по образованию администрации города

Такие классные часы проходят во всех школах, гимназиях и лицеях заполярной столицы. Ребятам рассказывают о планах по благоустройству города, знакомят их с уже готовыми дизайн-идеями и предлагают внести свои предложения и идеи. Школьники могут сделать это в виде поделок, рисунков, чертежей или сочинений.