Юные мурманчане поддерживают российских олимпийцев

Как известно, трудности объединяют людей, так и сейчас, когда российские спортсмены не были допущены к участию в зимней Олимпиаде, в едином порыве взрослые и дети решили поддержать сборную России.

На зимних играх в Пхёнчхане сборная команда России сможет выступать только под нейтральным флагом. Впервые в истории Олимпиады нашу страну отстранили от участия в играх, обвинив всех спортсменов в применении допинга. Для многих любителей спорта это стало большим разочарованием, в поддержку спортсменов дети решили устроить танцевальный флэшмоб с триколором.

- Им нельзя идти под флагом России, а мы сделаем флаг, который будет в сердце у каждого человека, - говорит Светлана Корноухова, заместитель директора по воспитательной работе. - Он будет с каждым россиянином в эти дни.

Поднять боевой дух олимпийцев дети решили не только делом, но и словом. Совсем недавно они написали письмо, в котором высказали добрые пожелания атлетам и отправили его в МОК. В день открытия зимних игр, около сотни детей, вооружившись символичными цветами и хорошим настроением, выстроились перед зданием своей школы.

- Мы хотим сказать одно, мы поддерживаем наших спортсменов и то, что сейчас с ними происходит, это в какой-то степени нечестно, это какой-то политический заговор, с которым мы категорически не согласны, - говорит Полина, ученица гимназии. - Мы болеем за наших спортсменов и желаем тем, кого допустили на Олимпийские игры, удачи и побед!

Подобные акции проходят по всей России, с ними можно ознакомиться в Интернете под хэштэгом Россия в моем сердце.

А ученики мурманской гимназии, которые не успели принять уучастие в акции, смогут присоединиться к ней во флэшмобе в день закрытия Олимпийских игр.