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День за днём с «Арктик-ТВ»04.06.18 19:30

Юные мурманчане приняли активное участие в конкурсе «Я рисую лето»

Как должен выглядеть летний Мурманск по мнению детей? Ответ знает компания «М2С», которая совместно с кофейней «Белый Кролик» и базой отдыха «Чунга-Чанга» организовали конкурс детского рисунка «Я рисую лето». О том, кто стал победителем,  какие подарки заслужили юные художники, смотрите в сюжете «Арктик-ТВ».

В этом году лето в Мурманск пришло рано. Именно солнечное настроение подвигло команду «Мурманских мультисервисных сетей» организовать тематический конкурс детского рисунка «Я рисую лето», в котором смогли принять участие ребята в возрасте от 5 до 12 лет.

- Идея, на самом деле, пришла спонтанно. Конкурс проводим мы впервые, поэтому рады, что откликнулись на него много ребят, и мы получили очень много работ, - отмечает Дмитрий Сидоров, представитель компании «Мурманские мультисервисные сети».

На момент подведения итогов конкурсных работ насчитывалось порядка ста. Именно среди них компетентному жюри, в составе которого были представители компании «М2С», предстояло выбрать лучших юных художников Мурманска. Помогал в этом и партнер соревнования - кофейня «Белый Кролик».

- Замечательное мероприятие. Мы, как самая детская кофейня в Мурманске, не смогли остаться в стороне. С большим удовольствием приняли предложение поучаствовать, очень довольны мероприятием, замечательные работы, - говорит Ирина Блюменталь, представитель компании «Ресторанный синдикат» кофейня «Белый Кролик». - Мы надеемся, что в дальнейшем это мероприятие будет проводиться регулярно, а мы обязательно примем участие в нём.

Кондитеры кофейни «Белый Кролик» угостили всех участников проекта печеньем, конфетами, зефиром и пирожными. А специалисты базы отдыха «Чунга-Чанга»  подготовили для маленьких чемпионов развлекательную программу. По их мнению, такие конкурсы необходимы для развития детей.

- Подобные конкурсы нужны для нашего города, чтобы выявить таланты среди подрастающего поколения,  - говорит Валерия Самойлова, представитель базы отдыха «Чунга-Чанга». – А мы подарим им вкусные призы, вручим подарки и развлекательную программу.

Пока дети играли с аниматорами, родители не скрывали восторга от конкурса рисунков. По их мнению, организация мероприятия была на высшем уровне.

По результатам конкурса было выбрано 12 победителей, которые получили в подарок 3 месяца бесплатного высокоскоростного интернета от компании «Мурманские мультисервисные сети», сладкие подарки от кофейни «Белый Кролик» и наборы для творчества, которые, по мнению организаторов, пригодятся юным художникам.

В планах сделать это событие ежегодным. 

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