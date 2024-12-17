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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.12.24 19:30

Юные мурманчане рады открытию обновлённого бассейна в «Лапландии»

В мурманском Центре дополнительного образования «Лапландия» состоялось торжественное открытие обновленного после капитального ремонта бассейна.

Открытие бассейна в Центре дополнительного образования «Лапландия» выдалось громким. Начали сразу с соревнований, в которых приняли участие без малого 100 спортсменов.

Напомним, ремонт чаши и самого помещения занял два года, поэтому запуск - событие долгожданное.

— Это не просто новое пространство, это символ новых возможностей, стремлений и ваших будущих побед. В Лапландии – спорт, на Севере – жить! – таким приветствием открыл обновленный плавательный бассейн глава региона.

Он обошёл помещения и дал свою оценку проделанной строителями работе.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Получился достойный бассейн, хорошие раздевалки. Всё здорово. И самое главное, детишки! У них заряд эмоций, спортивный дух. К тому же, это для здоровья очень полезно. Поэтому инфраструктуру будем продолжать обновлять, как и делали это раньше. Важно, чтобы у детей были хорошие возможности для занятий спортом».

По словам Сергея Кулакова, директора «Лапландии», в бассейн ежегодно ходят более 500 юных мурманчан, среди которых и дети с ограниченными возможностями здоровья. Их потребности так же учли при обновлении.

Сергей Кулаков, директор Центра дополнительного образования «Лапландия»: «Сейчас появился специальный подъёмник, который позволяет инвалиду спуститься в чашу, в воде в кресло сесть и в коляску потом пересесть. Этакого раньше у нас не было».

Во время ремонта обновили и помещения спортивного блока центра, включая зал бокса и кикбоксинга.

Сергей Кулаков, директор Центра дополнительного образования «Лапландия»: «Раньше в блоке, где занимались борцы, не было ни душевых, ни раздевалок нормальных. А теперь всё сделано в соответствии с санитарными правилами и нормами. Теперь у нас и бассейн с современными душевыми, и спортивный блок полностью отремонтирован. Кроме того, появилось две зоны: зона общей физической подготовки и зона борцовская».

Заглянул губернатор и в «Кванториум-51», где реализуются многие современные программы дополнительного образования, например, по робототехнике.

 

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