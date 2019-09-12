Юные мурманчане создают прекрасные картины о любимом городе

Компетентное жюри конкурса детского рисунка «Я люблю мой город», по традиции приуроченного ко Дню рождения Мурманска, подвело итоги. Были выбраны десять лучших работ и рисунок-победитель, который, как и ранее, украсит фасад делового центра «Меридиан».

Для жюри юбилейного, двадцатого, ежегодного конкурса детского рисунка «Я люблю мой город» наступил самый волнительный и ответственный день. Из двухсот работ нужно выбрать десять. Сделать это как никогда сложно. Все произведения достойны высокой оценки, выполненные в разных техниках, стилях, графические и живописные, в каждом интересный сюжет и глубокий смысл.

«Видно по работам, как меняется рука мастеров, как меняется качество, - говорит Тамара Прямикова, глава муниципального образования город Мурманск. – Я не возьму на себя смелость сказать, вот эта и эта работа мне нравится. Мне все понравились. Дети ведь так позитивно смотрят на мир, поэтому у них всё отражается в рисунках. Нет ни одной картины, чтобы были два цвета, там все семь цветов радуги присутствуют. Наши дети видят город любимым, красивым, молодым, ярким, очень креативным».

Основная задача для юных художников – показать Мурманск таким, каким они его видят, что для ребят в городе особенно дорого, каким они мечтают его видеть в будущем.

«Рисунки детские наполнены любовью к своему городу, к своей семье, к своему двору, - отмечает Антонина Климова, депутат Совета депутатов города Мурманска. - Есть положение, есть требование, участники были ознакомлены с ними. Жюри найдёт компромисс, чтобы рисунок, который мы будем награждать на гала-концерте, который появится на фасаде города, отразит абсолютно всё».

На рисунках бравые матросы, чайки, треска, Кольский мост, Ждущая, улыбающийся кот Семён, необычно яркий мурманский вокзал в свете фонарей в полярную ночь, яркие высотки на фоне сопок…

«Приятно отметить, что среди участников конкурса есть представители не только детской художественной школы, школы искусств, а есть и воспитанники общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, - говорит Анастасия Чежина, секретарь жюри конкурса. - Активное участие приняли и дошколята из 17 детских садов. Самому юному участнику два года девять месяцев. Это очень приятно и очень радует. Немного изменилась тематика. В этом году наблюдаются не только обновленные скверы и парки, но детки рисуют и себя, и свою семью, своих животных».

Отобранные комиссией, в составе которой художники, общественные деятели, депутаты горсовета Мурманска, десять лучших работ, по традиции, будут предложены для размещения на фасаде делового центра «Меридиан», а рисунок лауреата напечатают в большом формате.

Какие призы ждут ребят, организаторы пока держат в секрете. Известно только, что церемония награждения пройдёт во время гала-концерта накануне дня города.