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День за днём с «Арктик-ТВ»21.05.18 19:30

Юные мурманские беговелы открыли очередной спортивный сезон

Беговелы - не только интересно и весело, но и полезно. Необычные велосипеды укрепляют мышцы и развивают у детей координацию. Радиостанция «Ретро FM Мурманск» и Мурманский беговел-клуб организовали очередной чемпионат по гонкам на беговелах среди детей от полутора до пяти лет. Юные спортсмены поучаствовали в весёлых конкурсах и поборолись за звание чемпионов турнира.

Они не только соревнуются друг с другом, но и демонстрируют чудеса координации, выполняя первые в их жизни трюки. Виктория Барболина болеет за сына Демида. Пока мальчик умело обходит соперников на трассе, мама ждёт его на финише. Заставлять сына заниматься на беговелах Виктории не приходится, ребёнок быстро нашёл в клубе друзей и охотно посещает тренировки.

- Решили привести сына в этот клуб, потому что он у нас очень активный ребёнок, - рассказывает Семья Барболиных, победители соревнования. - Мы его отдали в этот спорт, когда ему ещё и двух лет не было. Когда ему было полтора годика мы купили беговел, в год и восемь месяцев он поехал и мы пришли на тренировки, потому что таких маленьких не берут никуда, кроме как на эту секцию.

Беговел - детский беспедальный двухколесный велосипед. Ещё его называют баланс-байк. Благодаря такому простому средству передвижения ребёнок учится маневрировать, балансировать, поворачивать и тормозить.

Дистанции для заезда небольшие. Самые маленькие гонщики проходят всего сто метров по прямой, а тем, кто постарше, приходится обойти препятствия - деревянные горки. Их юные спортсмены преодолевают без проблем.

Беговелы для большинства мурманчан - диковина. Тем не менее, с каждым днём всё больше и больше родителей приобщают своих детей к этому необычному спорту. А заодно и  сами садятся на велосипед. Для мам и пап организаторы тоже приготовили серию стартов.

- Мы стремимся к развитию, к популяризации беговело-спорта среди наших детей, среди мурманчан. У нас большая, бесконечная зима, поэтому  нашим детям очень не хватает физической активности, а беговел - это спасение, - считает Татьяна Стробыкина, руководитель беговел-клуба «Северный ветерок», организатор соревнования. - Любая прогулка превращается в весёлое приключение, она проходит в хорошем темпе.

Есть у этого вида спорта ещё одно немаловажное преимущество  - дети, привыкшие к беговелам, в будущем гораздо быстрее осваивают  навыки вождения обычного двухколесного велосипеда.

Каждому маленькому гонщику,  вырвавшемуся в лидеры, организаторы подарили не только памятные грамоты, но и сладкие призы.

 

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