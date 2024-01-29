Юные музыканты из Североморска и Мурманска выступили в легендарном Рахманиновском зале Московской консерватории

Концерт был посвящён 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады.

Наши ребята, как и другие лауреаты II Всероссийского конкурса пианистов имени Крыловой, который состоялся в Мурманске весной прошлого года, выступили на сцене, где играли Рахманинов, Хачатурян, Танеев, а сегодня выступают Мацуев, Башмет и Спиваков, успешно показали свои творческие достижения.

«Гордимся Евангелиной Егоровой, Верой Савич и Ярославом Перелыгиным. Нашими «Музыкальными надеждами Арктики», - написал на своей странице в соцсети глава региона, поздравляя юных исполнителей.