Юные подопечные организации «Дети-Ангелы Мурмана» встретились с профессиональными хоккеистами

Ребята не просто пообщались с коллективом клуба «Арктика», но и вышли с ними на лёд.

Ледовые игры с членами организации «Дети-Ангелы Мурмана» растопили сердца суровых хоккеистов из клуба «Арктика». Профессионалы своего дела провели для ребят с ограниченными возможностями здоровья мастер-классы, а после дружескую матч-эстафету.

Оксана Кошевич, руководитель МРООДИР «Дети-Ангелы Мурмана»: «Сегодня у нас проходит необычное для наших семей мероприятие. В рамках проекта «Семейный форватор», который поддержал фонд президентских грантов, мы проводим зимние старты. Для наших детей впервые такое мероприятие. Некоторые из них, конечно, катаются на коньках, но так, чтобы это были соревновательные моменты, мы проводим первый раз. Самое большое событие для нас в том, что нас поддерживает хоккейный клуб «Арктика».

На лёд вышли ребята разных возрастов, с разными физическими возможностями и умением держаться на льду.

Андрей Шишко, директор по развитию и продвижению ХК «Арктика»: «Мы приняли это предложение не задумываясь, потому что мы всегда открыты для наших болельщиков, а ребята, пусть и с такими нарушениями, «дети-ангелы», они тоже наши болельщики, они приходят на матчи, они болеют за команду, поддерживают нас. Поэтому мы не могли не поддержать эту инициативу, потому что скоро уже совсем близко День защиты детей и этот праздник для них будет настоящим событием».

Вот и Софья Фролова редко катается на коньках, но даже такой мощный соперник, как хоккеисты «Арктики», её не заставил волноваться.

Софья Фролова, участница мастер-класса: «Я умею кататься средне».

– Что ты ждёшь от сегодняшней встречи с настоящими хоккеистами? Хочешь ли попробовать поиграть в хоккей?

– Да! Повеселиться!

Желание Софьи стало реальностью. Несмотря на холодный лёд на арене было жарко и весело. А победила, конечно же, дружба.