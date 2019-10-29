Юные полярники готовы к покорению Арктики

Юные полярники встретились в Центре дополнительного образования «Лапландия». Некоторые из ребят давно и всерьёз увлекаются изучением Арктики, а кому-то ещё только предстоит открыть все загадки и тайны зоны вечной мерзлоты.

Дарья Игнашева состоит в клубе «Юный полярник», который работает на базе Центра дополнительного образования «Лапландия» уже третий год. Её не на шутку захватила природа и красоты Арктики. Девочка хочет стать профессиональным исследователем высоких широт, а пока что набирается опыта и принимает активное участие во всех мероприятиях этого движения.

«Мне нравится ездить на экскурсии. Два раза я летала в Питер, где мы получили кубок за волю к победе, а потом медали», - рассказывает Дарья Игнашева, участница клуба «Юный полярник».

Делать первые шаги юным учёным помогает региональная Ассоциация полярников. По словам специалистов, очень важно оказывать разностороннюю поддержку такому объединению школьников, чтобы с самого детства ребята проявляли интерес к изучению арктических территорий.

«Надо рассказывать о нашем крае, как о части Арктической зоны, - говорит Андрей Чепой, исполнительный директор Ассоциации полярников Мурманской области. - В этой зоне непочатый край работы, которую предстоит проделать».

Участники клуба занимаются по насыщенной программе, но больше всего ребятам нравится работать в «поле» - выезжать на слёты, посещать музеи, а также разрабатывать проекты, связанные с освоением Севера, потому что каждый юный полярник хочет, чтобы Заполярье стало самой процветающей частью страны.