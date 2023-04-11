Юные полярнинцы, изучая ПДД, укрепляют и здоровье
Пока погода позволяет проводить физкультминутки на улице, этим активно пользуются школьники и педагоги, совмещая приятное с полезным.
Лучший пример – наглядность: где безопаснее переходить дорогу и как уберечь себя от травм на улице, рассказали и показали в гимназии Полярного. Инструмент передачи знаний выбрали для учащихся начальных классов самый подходящий - активные игры на свежем воздухе.
Людмила Федоркова, учитель физкультуры МАОУ «Гимназия», г. Полярный: «Мы напомнили детям в непринужденной обстановке правила дорожного движения».
Это, отмечают педагоги, ещё и своеобразная пропаганда здорового образа жизни: ему в учреждении стараются уделять особое внимание с тех самых пор, как ребенок пошёл в 1-й класс.
Сергей Семенников, заместитель директора по УВР МАОУ «Гимназия», г. Полярный: «Наши первоклассники участвуют в динамических паузах, все учащиеся начальной школы заняты во внеурочной деятельности спортивно-оздоровительной направленности, проводятся дни здоровья, спортивные праздники».
Татьяна Цыпнятова, директор МАОУ «Гимназия», г. Полярный: «Самая главная задача – это не достижение мест, хотя и это немаловажно, а выпустить наших детей здоровыми».
Даже в каникулы, подчеркивают специалисты, гимназистов привлекают к оздоровительным программам и спортивным мероприятиям.