Юные полярнинцы, изучая ПДД, укрепляют и здоровье

В гимназии Полярного о правилах дорожного движения напомнили учащимся весьма необычным способом - активным играми на свежем воздухе.

Пока погода позволяет проводить физкультминутки на улице, этим активно пользуются школьники и педагоги, совмещая приятное с полезным.

Лучший пример – наглядность: где безопаснее переходить дорогу и как уберечь себя от травм на улице, рассказали и показали в гимназии Полярного. Инструмент передачи знаний выбрали для учащихся начальных классов самый подходящий - активные игры на свежем воздухе.

Людмила Федоркова, учитель физкультуры МАОУ «Гимназия», г. Полярный: «Мы напомнили детям в непринужденной обстановке правила дорожного движения».

Это, отмечают педагоги, ещё и своеобразная пропаганда здорового образа жизни: ему в учреждении стараются уделять особое внимание с тех самых пор, как ребенок пошёл в 1-й класс.

Сергей Семенников, заместитель директора по УВР МАОУ «Гимназия», г. Полярный: «Наши первоклассники участвуют в динамических паузах, все учащиеся начальной школы заняты во внеурочной деятельности спортивно-оздоровительной направленности, проводятся дни здоровья, спортивные праздники».

Татьяна Цыпнятова, директор МАОУ «Гимназия», г. Полярный: «Самая главная задача – это не достижение мест, хотя и это немаловажно, а выпустить наших детей здоровыми».

Даже в каникулы, подчеркивают специалисты, гимназистов привлекают к оздоровительным программам и спортивным мероприятиям.