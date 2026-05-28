Юные северяне едут отдыхать на побережье Чёрного моря

С железнодорожного вокзала Мурманска в первую смену оздоровительного лагеря Геленджика отправился 321 школьник. Скоро эти юные счастливчики увидят тёплое море и южное солнце.

В первой смене более 300 школьников с 5-го по 8-й класс, они едут в оздоровительный лагерь «Лазуревый берег» по федеральной программе «Дети Арктики». Ребята из разных муниципалитетов Мурманской области проведут на юге 19 дней.

Предусмотрено ещё 4 таких смены.

В лагере детей ждёт пятиразовое питание, собственный пляж, насыщенная спортивная и творческая программы, экскурсии.

Лада Пугачевская: «Я думаю, что там будет весело, много экскурсий, думаю, что будет очень интересно».

Дарья Пугачевская, мама Лады Пугачевской: «У нас уже был такой опыт, мы отправлялись в спортивный лагерь, а у дочки ездили подруги. Мы поддались её уговорам и с удовольствием отправляем её на отдых. Мы обратились в отдел образования города Кола и нас зачислили в лагерь».

Как отметила министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова, в 2026 году на отдых и оздоровление детей в регионе и за его пределами по народной программе «На Севере — жить!» и федеральным проектам выделено около полумиллиарда рублей.

Всего этим летом на черноморском побережье отдохнут более тысячи шестисот школьников из Мурманской области. А за пределы региона отправятся около четырех тысяч детей.