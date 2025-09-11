Юные северяне хотят служить богине! В Детской театральной школе Мурманска дают этот шанс

Каждый год мурманчане, решившие связать свою жизнь со сценой и служением Мельпомене, поступают в крупные театральные училища и вузы. Но свои первые шаги на большом пути в сценическом искусстве они делают именно здесь – в Детской театральной школе Мурманска.

Два раза в год это заведение открывает свои двери для новых ребят. Отбор проходит серьёзный: претенденты танцуют, поют, читают стихи.

Дарина Иващенко, абитуриентка: «Игра загадочней всего и бескорыстнее на свете».

Как говорят сами педагоги Детской театральной школы, каждый ребёнок особенный. Тем более, что ребята показывают заготовленные номера на публику, что уже становится испытанием на храбрость и артистизм. Но всё-таки, для того чтобы всерьёз заниматься театральной деятельностью, необходимо иметь внутреннюю свободу. Именно эта черта становится определяющей при прослушивании.

Елена Уварова, преподаватель основ актёрского мастерства, сценической речи Детской театральной школы г. Мурманска: «Вдруг мы видим, что ребёнок очень сильно зажат, то тогда мы говорим: приходи чуть-чуть попозже … Ну, и получается такая маленькая звезда».

Будущие маленькие звёзды приходят в школу со своими мечтами и планами. Многие из этих ребят уже запланировали связать свою жизнь с творческими профессиями и это далеко не только актерство.

Дарина Иващенко, абитуриентка: «Я хотела бы попробовать себя в режиссуре, мне кажется, что это определенно моё направление. А как будет, посмотрим».

В Детской театральной школе большая загруженность, желающих тоже много. Поэтому в заведение не набирают целый поток, а лишь добирают детей в уже сформировавшиеся классы. К оценке стараются подходить по-взрослому, решение принимает комиссия из актёров, хореографов, педагогов вокала и речи.

Наталья Бриленкова, директор Детской театральной школы: «Детки достаточно уверенно показывались … Серьёзный у них подход произошёл».

Не каждый ребёнок может поступить с первого раза, преодолеть барьер стеснения и полностью показать себя. Иногда бывает сложно, но это конечно же, не конец. Родителей и детей всегда предупреждают, что попробовать поступить можно ещё в течение года, а также в следующий набор, который состоится весной.