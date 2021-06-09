Юные северяне могут отправиться отдыхать и в детские лагеря на территории Мурманской области, и за пределы Заполярья

В правительстве Мурманской области под председательством первого заместителя губернатора прошло заседание комиссии по организации летнего отдыха маленьких мурманчан.

Комиссия была организована в мае этого года и будет действовать на постоянной основе. Основная цель комиссии – это изучение вопросов организации летнего отдыха детей школьного возраста. Помимо этого, в задачи комиссии входит обеспечение безопасности ребят, в том числе и во время пандемии коронавирусной инфекции.

По словам Елены Дягилевой, дети могут отправится как в детские лагеря на территории Мурманской области, так и за пределами Заполярья.

Елена Дягилева, заместитель губернатора Мурманской области: «Отдых детей будет организован на базе 70 оздоровительных учреждений, из них два лагеря. Это стационарные лагери «Варзуга» и Зеленоборском школа-интернат. Соответственно, следует отметить, что у нас почти 300 миллионов рублей - 286 миллионов направляется на организацию оздоровительной кампании, из них более 50% средств уходит на организацию отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации».

Дети, живущие в социально уязвимых семьях, смогут поехать отдыхать бесплатно, остальные заплатят за путёвку в летний лагерь лишь 25% от общей стоимости. Как отмечает заместитель губернатора, количество детей, отдыхающих при поддержке государства, постепенно увеличивается.

В период пандемии у многих семей есть сложности с тем, чтобы вывезти своего ребёнка на юг, однако, благодаря работе комиссии сделать это значительно проще.