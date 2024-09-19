Юные северяне начинают новый учебный год с повторения ПДД

В рамках Недели безопасности дорожного движения для юных мурманчан организовали интерактивные площадки, где в игровой форме объясняли важность соблюдения правил ПДД.

Возвращаясь из школы домой или гуляя с друзьями на улице, маленьким пешеходам очень важно помнить о правилах дорожного движения. Их знание, а, главное, исполнение – убережёт от опасности. Правила юным мурманчанам напомнили в Центре дополнительного образования «Лапландия».

Юлия Бреусова, методист Центра дополнительного образования «Лапландия»: «После летних каникул ребята вспомнят, как правильно переходить дорогу, что можно делать на проезжей части, что нельзя. И мы надеемся, что такие мероприятия помогают им держать себя в руках в дорожной сложной обстановке, потому что мы, как взрослые, знаем, что иногда бывают какие-то дорожные ловушки, о которых мы сегодня поговорим и покажем, как в них не попасть».

Татьяна Литвинова, мама одной из участниц мероприятия: «Привела сегодня ребёнка для того, чтобы познакомить поближе с правилами дорожного движения. Что-то, может быть, получится у неё на практике изучить. Дома часто ведём об этом разговоры, так как пошли в первый класс, приучаем к самостоятельности. Всё-таки впереди долгая школьная жизнь, ребёнку важно знать правила дорожного движения».

И самое главное маленькая Арина сегодня запомнила.

- Почему это важно, как думаешь, знать правила дорожного движения?

Арина Литвинова, участница: «Чтобы тебя не сбила машина».

Для ребят в стенах учреждения организовали площадки с играми. Одна из самых популярных – симулятор вождения. С настоящим рулем и педалями.

Также вместе с куклой Степой инспектор ГИБДД напомнила юным слушателям, как правильно пристёгиваться в машине. Именно из таких важных мелочей и складывается безопасность маленьких пассажиров. Однако не менее важно помнить и о том, как вести себя, будучи пешеходом.

Валерия Климович, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Управления Госавтоинспекции УМВД России по Мурманской области: «Мы рассказали ребятам об основных правилах дорожного движения, которые они могут нарушать».

Конечно, правила дорожного движения нарушают не только дети. По статистике, в ДТП с участием несовершеннолетних чаще всего виноваты взрослые.