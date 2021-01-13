Юные северяне окунулись в океан книг вместе с Еленой Усачёвой

Диалоги о книгах и не только - в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоялась встреча с детской писательницей Еленой Усачёвой. Ребята и автор поговорили о различиях между отечественной и европейской литературой, а также о том, почему важно читать книги современных авторов уже с ранних лет.

Елена Усачёва, автор ряда книг для детей, в Мурманске перед читателями выступает не впервые. В этот раз она приехала в город с литературным десантом, который презентовал северянам мультсериал «Я жду Нюфоцея Бэч». А заодно она решила воспользоваться возможностью и снова встретиться с юными мурманчанами. Те ответили взаимностью.

Дарья Васильева, участник встречи с писателем: «Помимо того, что я хочу узнать побольше современных писателей, я хочу узнать, сколько бывает разновидностей литературы, интересы разных людей. Ну, и больше почитать, посоветоваться, что интересно почитать для молодёжи XXI века».

Беседы с читателями писательница проводит обычно в формате беседы. На таких встречах дети много рассуждают, делятся своими интересами, рассказывают о любимых книгах. Так произошло и в этот раз. Темой для встречи выбрали современную отечественную литературу. Она от классической сильно отличается и динамичностью, и слогом, поэтому читать её надо начинать с раннего возраста, чтобы затем привыкнуть к взрослым книгам, считает писательница. И дети с таким мнением согласны.

После таких встреч у писательницы всегда появляются новые знакомые, общение с которыми длится и после - в социальных сетях.

Елена Усачёва, писательница: «Ребята пишут «ВКонтакте», они же интерные. Они с удовольствием заходят в друзья, начинают ставить лайки. Но те, кто пишут сами, стихи или прозу, эти ребята приходят потом, если отваживаются. Они боятся почему-то. Наверное, это сказываются травмы школы, когда учитель только критикует и совершенно не поддерживает, не помогает. Но самые отважные приходят, а мы с ними потом задруживаемся».

Главное на таких встречах, говорит писательница, не рассказать детям что-то конкретное, а привить любовь к книгам, показать, что чтение не только полезно - с этим справляется школа, но также интересно и увлекательно.