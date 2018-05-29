Юные северяне отдохнут в Крыму

На то, чтобы отправить детей на отдых в летние лагеря в этом году планируют потратить почти столько же, сколько на ремонт всех дорог региона. Речь идёт о суммах в более чем 300 миллионов рублей. Об этом говорили участники оперативного совещания в правительстве Мурманской области.

Большинство взрослых с ностальгией вспоминают отдых в летних лагерях. Во-первых, такое путешествие, обычно в другой регион, было своеобразным глотком свободы от родителей и поднадоевшей за зиму школы. Во-вторых, возможность отдохнуть у моря и завести новых друзей всегда окутана духом авантюризма и романтики. Как такой вид отдыха воспринимают современные дети, сказать сложно, но 22 тысячи счастливчиков из Мурманской области в этом году получат возможность узнать, что такое летний лагерь.

- Хочу обратить внимание на то, что на черноморском побережье Кавказа выбраны те курорты, которые пользуются наибольшей популярностью и имеют высокую оценку у родителей и детей, - сообщила Наталия Карпенко, министр образования и науки Мурманской области. - Это «Глобус», «Уральские самоцветы», «Отдых дружных», Геленджик и Анапа. Кроме того у нас закуплены путевки в Республику Крым, Ленинградскую область и в средней полосе у нас немного меняет конфигурация базирования.

По словам министра, особое внимание в вопросе организации отдыха уделено вопросам безопасности. На всем протяжении пути до лагеря и обратно детей будут сопровождать не только вожатые, но и полицейские. На организацию отдыха в региональном правительстве планируют потратить 343 млн рублей. Эти деньги покрывают большую часть расходов на содержание и перевозку детей, так что родителям не нужно тратить огромные средства из семейного бюджета.

На оперативном совещании в региональном правительстве обсудили вопросы строительства детских садов в муниципалитетах региона. «Я думаю, что мы не будем откладывать в долгий ящик и 5 июня подпишем документы на строительство нового детсада, - сообщил Владимир Евменьков, глава ЗАТО г.Североморск. - Фирма приступит к исполнению обязанностей. Начало строительства планируем на конец 2018 года. Деньги в бюджете предусмотрены».

Работы по возведению новых дошкольных учреждений помимо Североморска должны начаться в Полярном и Печенге, вопрос держат на контроле и представители администраций этих городов, и в региональном правительстве.

Что же касается обновления дорог, то в этом сезоне на новый асфальт из казны планирует направить 377 миллионов рублей. Этих денег хватит, чтобы отремонтировать 45 километров дорог. Тянуть с началом работ не будут, так рабочие уже приступили к восстановлению участков трассы от Оленегорска до Ловозеро.

- Что касается планирования работ, то мы её проводим заблаговременно, ещё в конце 2017 года, - заметил Дмитрий Соснин, министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области. - В план ремонтов включены предложения депутатов Мурманской областной Думы, глав муниципальных образований.

Глава региона подчеркнула, что за качеством выполненных работ нужно следить более пристально. Это и понятно, от состояния полотна зависит безопасность автомобилистов. А Мурманск в этом плане, учитывая возросшее число ДТП в последнее время, отстает. Но на грустной ноте губернатор совещание не закончила, а поблагодарила всех участников за активное участие в праздничных мероприятиях, посвящённых 80-летию региона.

- Хотела бы поблагодарить вас за участие в нашем областном празднике. Более 1,5 тысячи жителей области приняли участие в театрализованном концерте. Спасибо, что позаботились о детях, тепло одели их, - сказала Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. Она так же отметила, что событие прошло на высоком уровне.