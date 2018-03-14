Юные северяне поддержали акцию «Выбираем всей семьёй, каким будет город мой!»

Гражданско-патриотическая акция «Выбираем всей семьёй, каким будет город мой!» подошла к концу. В Доме детского творчества имени Бедова мурманские школьники и юные активисты встретились, чтобы обсудить приоритетные проекты «Комфортной городской среды» и поделиться своим мнением о том, как они должны выглядеть.

Девиз «Важен голос и мнение каждого!» объединил не только взрослых мурманчан, но и совсем юных школьников. Ребята с большим интересом ознакомились с планами проекта «Формирование комфортной городской среды», побывав на экскурсиях по общественным зонам, которые выбрали приоритетными в конце февраля. Дети поддержали идею реконструкции родного города. Вот только мнения ребят разделились: кто-то считает, что городу необходимо больше парков и скверов, а кто-то считает, что нужна реконструкция и создание памятников.

Ученики двадцатой школы и третей гимназии поддерживают идею создания памятника олене-лыжной бригаде – уникальному подразделению из саами 14-й армии, которое существовало только на Кольском полуострове. Ребята неоднократно собирались на уроки мужества и обсуждали то, как должен выглядеть мемориал: делали макеты, писали сочинения.

Тщательная работа над выбранными проектами и детский взгляд на серьёзные вещи внесли свою лепту в реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды». «Они вносили свои предложения. Их идеи оказались практичными, - отмечает Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Я могу сказать, что ни одно из них не пропадёт, их реализация – это дело времени».

Все участники встречи получили памятные подарки, а главное, незабываемый опыт и шанс поучаствовать в изменении облика города.