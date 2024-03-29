Юные северяне посетили Мурманскую областную Думу

Они пришли не только за тем, чтобы узнать, как работают местные законодатели, но и увидеть сам процесс законотворчества. Школьники помимо экскурсии по зданию попробовали себя в роли региональных депутатов.

Заполярные школьники пришли на экскурсию в Мурманскую областную Думу. Юные северяне не ожидали, что главные законодатели региона посадят их на места депутатов в зале, где обычно проходят все заседания законодательного органа.

Игорь Буреев, директор центра «На Севере – Жить!»: «Законотворчество - важная часть жизни людей, поэтому прививаем детям с самого старта, так скажем. Недавно прошли выборы Президента России, скоро им исполнится 18 лет, им тоже придётся принимать решение. Они должны видеть, как принимаются законы, как строится их будущее».

Гости регионального парламента - это ученики с 4-го по 9-й классы из Североморска и Высокого. Встречает ребят и рассказывает о работе Думы её председатель Сергей Дубовой.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Они изучают историю Мурманской области, историю нашего края. Они должны начинать понимать, что областью кто-то руководит, управляет. Должны понимать, что есть исполнительная власть, чем она занимается, есть законодательная, представительная власть, чем она занимается».

На встречу очень хотела попасть и Арина Судоплатова. Девушка - волонтёр 13-й школы в Высоком. В посёлке ребята устраивают различные мероприятия, участвуют в акциях, а также пишут письма солдатам, которые находятся в зоне СВО. Арина очень хочет на законодательном уровне поддержать патриотическое воспитание молодёжи в регионе, для этого и пришла в Мурманскую областную Думу.

Арина Судоплатова, ученица школы №13 п. Высокий: «От этой встречи, наверное, хочу получить опыт, потому что я впервые здесь. Хочу узнать что-то новое».

Помимо знакомства с законодателями и председателем Мурманской областной Думы ребята прошли и мини-викторину и даже рассмотрели закон «О патриотическом воспитании граждан в Арктическом регионе». А по итогам самым умным и активным вручили призы.

Лариса Круглова, председатель комитета Мурманской областной Думы по культуре, молодёжной политике, туризму и спорту: «В преддверии юбилея, 30-летия образования Мурманской областной Думы, мы проводим такие встречи для молодёжи, чтобы наша молодёжь понимала, как устроена наша страна. Они наверняка знают, что есть губернатор, который правит Мурманской областью, есть президент, который правит страной, ну, и в том числе, есть Мурманская областная Дума».

Такая встреча – не единоразовая акция. Депутаты региона будут рассказывать о своей деятельности во всех школах города на протяжении года.