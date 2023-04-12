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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.04.23 19:30

Юные северяне посетили планетарий в День космонавтики

В честь Дня космонавтики в рамках федерального партийного проекта «Новая школа» члены партии «Единая Россия» устроили экскурсию в планетарий детям из Мурманского центра социальной помощи семье и детям.

Чтобы понаблюдать за небесными телами необязательно отправляться в путешествие на ракете, достаточно посетить местный планетарий. Так, ребята из Мурманского центра социальной помощи семьи и детям впервые прикоснулись к галактике и звёздам.

Эвелина Макарова, руководитель Мурманского регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия»: «Сегодня для них открылся космос в прямом смысле слова. Когда мы разговаривали, никто из детишек раньше здесь не был. Для них это просто замечательное мероприятие. Они открывают и космос, и планетарий. Сегодня им расскажут о нём и о замечательном подвиге нашего Юрия Гагарина, и о том, какая земля сегодня, какая она будет дальше, важность сохранения земли, но и об освоении космического пространства. Возможно, кто-то из них в дальнейшем свяжет свою жизнь с космосом».

Такие захватывающие экскурсии не только позволяют расширить кругозор юных северян, но ещё и служат профориентацией. Ведь у многих детей после посещения планетария возникает желание связать свою жизнь с наукой.

Елена Павлова, главный библиотекарь Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки: «Мы проводим всевозможные мероприятия для детей разного возраста. Естественно, это и научные шоу космические, научно-популярные. Они прививают знания по естественно-научному циклу. Это мастер-классы, которые направленные на развитие командной работы, развитие мелкой моторики рук, которой очень часто не хватает. Иногда просто времени нет ни в школе, ни в детских садах. Приходят они на мастер-классы и учатся работать с цветом, работать с бумагой, работать с ножницами, со всеми инструментами. Также у нас показываются научно-познавательные фильмы».

В этот раз ребята погрузились в состояние полёта за просмотром фильма «В глубине Вселенной». Но ещё больше эмоций у них вызвал звёздный глобус.

Елена Павлова, главный библиотекарь Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки: «Каждый находил свой знак Зодиака, созвездие, которое этому знаку Зодиака соответствовало. Девочка у нас попалась, которую зовут Вероника, она нашла свое созвездие Волосы Вероники. Мы ей объяснили, что это скопление звёзд, несколько звёзд, которым фантазия добавляла, что это прическа. Многие нашли интересные названия, например, созвездие Лисички, созвездие Единорога. Им было очень интересно. Крутили они его вовсю».

Сотрудники мурманский планетария поздравляют всех с Днём космонавтики!

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