Юные северяне постигают азы журналистики

Пресс-центр детского сада из Снежногорска побывал на студии филиала телеканала «Арктик-ТВ».

Вот так можно начать сюжет, а дальше переходим к его структуре. Снимаем необходимые кадры, для этого нам обязательно нужен оператор. Когда «картинку» удалось набрать, её при помощи специальной компьютерной программы монтажёр, опираясь на текст, собирает видеоряд. Это, пожалуй, главное в экскурсии юных журналистов на местную телестудию.

В гости ребята пришли неслучайно – они и сами умело работают с микрофонами и берут интервью, но что происходит в настоящей редакции, знали только из уст наставников.

Виктория Курышова, учитель-логопед детского сада №9, г. Снежногорск: «Здесь они видят, например, фон другой, как выстраивается, режется передача. Конечно, погружение в то, что тут делают и общение с профессионалами гораздо важнее, чем то, что мы говорим во время занятий».

Екатерина Фонарькова, воспитатель детского сада №9, г. Снежногорск: «Я думаю, у детей много впечатлений, которыми они поделятся после, когда вернутся в детский сад».

Больше 10 лет назад идея открыть пресс-центр пришла Виктории Курышовой. Много лет логопед работает с речевыми проблемами дошколят, и одним из методов её борьбы за правильность произношения стала журналистика. Каждый раз, когда ребёнок преодолевает очередную трудность благодаря участию в программах пресс-центра, Виктория Владимировна считает это победой. Например, был случай с одним из воспитанников, который на начальном этапе не умел чётко произносить слова и формулировать мысль, но взаимодействие со съёмочной группой принесло свои плоды».

Виктория Курышова, учитель-логопед детского сада №9, г. Снежногорск: «И так построил вопросы по-человечески, что Артём, пусть и несколько слов, но сказал. Вот ради этого и работает наш пресс-центр».

И конечно, такие методы ещё и помогают ребятам понять, чем интересна профессия журналиста. Возможно, что через пару десятков лет кто-то из этих ребят станет частью профессионального сообщества.