Высокотехнологичный диспетчерский центр позволит анализировать и управлять процессами на энергообъектах Мурманска, Колы и МурмашейКошелёк: в магазинах региона выросли цены на картофель, куриные яйца, репчатый лук
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.01.24 19:30

Юные северяне постигают азы журналистики

Пресс-центр детского сада из Снежногорска побывал на студии филиала телеканала «Арктик-ТВ».

Вот так можно начать сюжет, а дальше переходим к его структуре. Снимаем необходимые кадры, для этого нам обязательно нужен оператор. Когда «картинку» удалось набрать, её при помощи специальной компьютерной программы монтажёр, опираясь на текст, собирает видеоряд. Это, пожалуй, главное в экскурсии юных журналистов на местную телестудию.

В гости ребята пришли неслучайно – они и сами умело работают с микрофонами и берут интервью, но что происходит в настоящей редакции, знали только из уст наставников.

Виктория Курышова, учитель-логопед детского сада №9, г. Снежногорск: «Здесь они видят, например, фон другой, как выстраивается, режется передача. Конечно, погружение в то, что тут делают и общение с профессионалами гораздо важнее, чем то, что мы говорим во время занятий».

Екатерина Фонарькова, воспитатель детского сада №9, г. Снежногорск: «Я думаю, у детей много впечатлений, которыми они поделятся после, когда вернутся в детский сад».

Больше 10 лет назад идея открыть пресс-центр пришла Виктории Курышовой. Много лет логопед работает с речевыми проблемами дошколят, и одним из методов её борьбы за правильность произношения стала журналистика. Каждый раз, когда ребёнок преодолевает очередную трудность благодаря участию в программах пресс-центра, Виктория Владимировна считает это победой. Например, был случай с одним из воспитанников, который на начальном этапе не умел чётко произносить слова и формулировать мысль, но взаимодействие со съёмочной группой принесло свои плоды».

Виктория Курышова, учитель-логопед детского сада №9, г. Снежногорск: «И так построил вопросы по-человечески, что Артём, пусть и несколько слов, но сказал. Вот ради этого и работает наш пресс-центр».

И конечно, такие методы ещё и помогают ребятам понять, чем интересна профессия журналиста. Возможно, что через пару десятков лет кто-то из этих ребят станет частью профессионального сообщества.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Итоги 2023 года в ИТ-сфере по версии hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области
-

Последние комментарии

Хадижа
16.01.24 08:27
Молодец! Умничка!!!
Комментарий к новости:В 2024 году в Мурманской области планируется заключить 1040 соцконтрактов
Наталия Ивановна
10.01.24 21:33
Сегодня, 10 января в 17.30 часов, хотела поставить подпись в поддержку президента Путина в ТЦ 'Плазма'. Ни пункта, ни волонтеров. Что я сделала не так?
Комментарий к новости:В Мурманской области активно проходит сбор подписей северян в поддержку кандидатуры Владимира Путина на выборах Президента России
Гость
03.01.24 19:14
Вы от мусора с контейнеров не можете вывести,а тут про елки,за что вам жители платят,за бездействие,нет обслуживания,сделайте перерасчёт!!!
Комментарий к новости:Мурманский регоператор обращает внимание северян на правила утилизации елей
-Правовая консультация (18+)Как восстановиться на работе после незаконного увольнения? Ответ знает юрист «SuperJob»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире05:10«Дело Коллини». Художественный фильм (16+)07:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)08:00«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: в магазинах региона выросли цены на картофель, куриные яйца, репчатый лук-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 20 копеек, доллар потерял 7 копеек-PRO Энергетику (18+)«АтомЭнергоСбыт» обеспечил 100-процентную собираемость платежей по итогам 2023 года-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 19 января-PRO Нефть и газ (18+)Формируется детальный и комплексный подход для возмещения затрат Мурманской области до момента газификации региона – Андрей Чибис-PRO Законы (18+)Президент РФ подписал закон о приёме в гражданство служащих в ВС РФ иностранцев
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика