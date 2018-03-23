Юные северяне познают и создают «Азбуку ЖКХ»

«Арктик-ТВ» - единственный канал среди региональных телередакций, который создаёт программы для юных зрителей и с их непосредственным участием. Дети читают стихи к праздникам, рассказывают истории обо всем на свете в программе «Умка» и «Хорошие новости». А вот теперь в эфир выходит программа «Азбука ЖКХ» - новый познавательный проект. О чем на этот раз расскажут юные всезнайки – узнаете прямо сейчас.

Итак, каждый понедельник смотрите новую историю познавательного проекта «Азбука ЖКХ» в эфире «Арктик-ТВ» и на сайте телекомпании.