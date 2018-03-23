День за днём с «Арктик-ТВ»23.03.18 19:30
Юные северяне познают и создают «Азбуку ЖКХ»
«Арктик-ТВ» - единственный канал среди региональных телередакций, который создаёт программы для юных зрителей и с их непосредственным участием. Дети читают стихи к праздникам, рассказывают истории обо всем на свете в программе «Умка» и «Хорошие новости». А вот теперь в эфир выходит программа «Азбука ЖКХ» - новый познавательный проект. О чем на этот раз расскажут юные всезнайки – узнаете прямо сейчас.
Итак, каждый понедельник смотрите новую историю познавательного проекта «Азбука ЖКХ» в эфире «Арктик-ТВ» и на сайте телекомпании.
Комментарии
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