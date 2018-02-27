Юные северяне предлагают свои проекты формирования комфортной городской среды

В Детском доме творчества школьники представили свои макеты благоустроенных зон, в которых выразили пожелания о Мурманске будущего.

В школах стартовала акция, в рамках которой ученики могут представить макеты тех мест, которые, по их мнению, заслуживают кардинальных перемен. Например, ребята из прогимназии № 51 в Ленинском округе хотят благоустроить свой район и в частности сквер на Семёновском озере. Их дизайн-проект и задумка достаточно оригинальны.

- Мы хотим добавить ещё два объекта: утиный островок, чтобы маленькие уточки, которые прилетали и выводили утят, могли хорошо приспособиться к жизни в нашем Мурманске; добавить мост, чтобы не обходить озеро, а сразу идти к центру творчества, - поясняет Диана Филиппова, ученица прогимназии № 51.

Среди детских макетов можно было увидеть самые фантастические: и мультимедийную остановку, где каждый сможет почитать книги во время ожидания транспорта, и даже судно с алыми парусами в мурманском порту. Такие масштабные идеи ребятам было бы непросто реализовать без поддержки взрослых.

Эта творческая акция стартовала во всех городских школах, в ней может поучаствовать любой ученик, воплотив свои идеи не только в моделях, но даже в рисунках и сочинениях.

- Учащиеся 31 и 33 школ хотят, чтобы был сквер на улице Шабалина, где они проводят различные патриотические акции, появился мемориал этому знаменитому человеку, - говорит Людмила Ананьина, начальник отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав несовершеннолетних комитета по образованию администрации города Мурманска.

Проект проводится в рамках президентского проекта «Формирования комфортной городской среды». Так что вполне возможно, что эти задумки получат реальное воплощение.